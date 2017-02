El Gobierno aprueba la reforma de la estiba a pesar del preaviso de huelga

El Gobierno central aprobó ayer el real decreto ley de reforma de la estiba, a cuya liberalización obliga una sentencia europea a España, y que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso. El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadoras, pero lo rechazan los sindicatos, que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período del trámite parlamentario de la nueva ley.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la huelga “no ayuda nada” al proceso de diálogo abierto en estos momentos entre sindicatos y patronal, en el marco de la negociación colectiva, al ser un elemento de presión que no favorece llegar a un entendimiento. El ministro hizo un llamamiento a que “intensifiquen” su actividad negociadora, donde se pueden acordar cuestiones como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, propias de los convenios colectivos y que no podían ser incorporadas al decreto porque lo prohíbe la Comisión Europea.

Los estibadores y la patronal Anesco se volverán a reunir el próximo martes en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, nombrado por el Ministerio de Empleo a petición de ambas partes.

El representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que tiene poca fe en esta reunión. En primer lugar, porque el Gobierno no participa; y en segundo, porque la patronal viene a negociar en “posición de ventaja” y con el decreto aprobado sobre la mesa. Goya calificó la norma de “autoritaria y abusiva”, y apuntó que va mucho más allá de lo que pide Europa y que “no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales”. Del mismo modo, apuntó que el ministro de Fomento “ha preferido seguir adelante con un plan que solo busca el bienestar de la patronal”. Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento ya tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del 100% para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las Islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos. De la Serna advirtió de que una huelga de estas características produce un daño importante a la economía, porque las empresas toman decisiones temporales de utilización de otros puertos durante la huelga que “pueden convertirse en definitivas”. El ministro también aprovechó para instar a la responsabilidad de los partidos políticos, explicando que si no se convalida el documento en su trámite parlamentario, que comienza ahora, se entraría en “un bucle sin fin”. “Tendríamos que pagar 134.000 euros de multa todos los días”. apuntó. En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores de las sociedades de estibadores portuarios, en cuyo capital están, además, obligadas a participar. El nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con la formación exigida.

Los sindicatos buscan ahora el apoyo de los grupos políticos

Los estibadores no se resisten a tirar la toalla a pesar de que el Gobierno aprobase ayer el decreto, y el líder sindical, Antolín Goya, explicó que, por ahora, mantienen el preaviso de huelga. La estrategia es buscar el apoyo de los grupos parlamentarios para conseguir que la normativa no sea convalidada en el Congreso de los Diputados. Goya señaló que los diferentes partidos le han confirmado que no votaran a favor de este texto. Ayer los estibadores buscaron el apoyo del Cabildo, cuyo Pleno, con el voto en contra del PP, aprobó una moción para que, cumpliendo la ley, no se precarice el trabajo.