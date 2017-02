Huawei presenta los nuevos P10 y P10 Plus en el MWC

Huawei sigue con su ritmo frenético de presentaciones y el Mobile World Congress (MWC 2017) no iba a ser una excepción. La marca china ha aprovechado su paso por Barcelona (y la ausencia del Samsung S8 en la feria) para renovar su gama ‘premium’ con los nuevos P10 y P10 Plus, dando otro golpe sobre la mesa.

El P10 costará 649 euros (en su versión de 4GB + 64 GB), el P10 PluS costará 699 euros (4GB + 64 GB) y 799 euros (6GB + 128 GB). Todos podrán ampliar su memoria mediante Micro SD hasta los 256 GB. Saldrán a la venta en marzo en España.

Los terminales destacan por su potente doble cámara trasera de 20 MP y 12 MP (mono y RGB). La colaboración con Leica, todo un referente en el sector de la imagen, sigue suponiendo una garantía para Huawei, que utiliza como símbolo de esta presentación dos círculos -en referencia a la doble cámara-, junto al lema ‘Change the way the world sees you’ (cambia la forma en la que el mundo te ve).

En un pabellón abarrotado, con gente incluso que se quedó a las puertas, el CEO de Huawei, Richard Yu, ha insistido en la apuesta de Huawei por la “constante innovación” y ha aprovechado la ocasión para comparar de forma directa algunas de las especificaciones del P10 Plus con las de los últimos terminales de Apple.

De hecho, uno de los puntos en los que más ha incidido es en el nuevo ‘modo retrato’ de Leica, que sigue los pasos dados previamente por los de Cupertino para realizar fotografías de retrato, con un software de reconocimiento en 3D que centra el foto en el personaje principal y desenfoca el resto de la imagen. “Hace de cualquier fotografía una imagen de portada”, dice Yu.

LAS PRICIPALES ESPECIFICACIONES

El Huawei P10 tiene una pantalla de 5,2 pulgadas. Este modelo monta un procesador HiSilicon Kirin 960. La cámara principal de este terminal cuenta con un sensor de 12 MP en RGB y de 20 MP monocolor, una apertura de diafragma de f/1.8 y capacidad para grabar vídeo en 4K.

Asimismo, dispone de una cámara frontal de 8 MP y f/1.9, pensada especialmente para los ‘selfies’. El P10 tiene una batería de 3.200 y carga rápida, con la que promete un día de uso con solo 30 minutos de carga.

El modelo superior, P10 Plus, aumenta la pantalla hasta las 5,5 pulgadas con resolución QuadHD e incorpora un procesador Kirin 965. Este modelo también amplía la batería hasta los 3.750 mAh (lo que garantizaría -según Huawei- más de dos días de uso).

ARRIESGA CON LOS COLORES

La compañía ha querido trabajar con varios acabados especiales, a prueba de huellas, incidiendo en la importancia del diseño y evitando salientes en los contornos de las lentes. En este sentido, lo combina también con una amplia gama de colores, entre los que destaca el negro grafito, oro, plata y la edición en rosa.

Pero Huawei no se ha querido quedar en esta gama clásica de tonos y ha recurrido a Pantone para lanzar una edición especial con los colores del año: Greenery (un curioso tono verde) y Dazzling Blue. Los terminales estarán disponibles en diferentes materiales y colores, aunque están por ver los modelos que llegarán a España.

Otro punto en el que ha hecho hincapié Richard Yu es en la conectividad, asegurando que el P10 es el primer ‘smartphone’ 4.5G LTE, gracias a cuatro antenas situadas en cada uno de los vértices del móvil. De la misma forma, incorpora una doble antena para captar la señal WiFi.