Jadel y Roko, unos turistas con mucho ritmo para el Carnaval del Caribe

Los cantantes Jadel y Roko, tinerfeño uno y jienense la otra, serán los maestros de ceremonia de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval que se celebra esta noche en el Recinto Ferial. Los veremos presentar, cantar y bailar al son de ritmos latinos para acompañar a las 16 candidatas. Se pasearán como turistas por el Caribe y ofrecerán al público la química y el feeling que estos dos jóvenes comparten cada vez que se suben a un escenario. Ayer Roko mostraba su auténtica pasión por el Carnaval de Santa Cruz y cómo, reconocía, empezaba a entender la importancia de un acto como el de esta noche. “No he tenido tiempo de disfrutar mucho de la ciudad porque hemos estado ensayando de manera muy intensa, pero estoy encantada de poder compartir con Jadel esta experiencia; desde que me lo propuso, me encantó”. La cantante y también actriz reconoció que se estaba poniendo nerviosa: “A medida que van pasando los días, veo la importancia que tiene la Gala aquí en Tenerife, que es la más importante del año. Es una gran responsabilidad hacer la presentación de las 16 candidatas, unas niñas que llevan todo el año preparándose para este evento. Pero bueno, lo hago con muchas ganas y con mucha ilusión”.

Por su parte, Jadel reconoció que está viviendo de manera muy intensa esta segunda Gala (el año pasado ya la copresentó). “Este año la enfrento con un poco más de experiencia. También me he formado más para presentar mejor, estudiando los movimientos y también con interpretación para ayudar más. Creo que este año el espectáculo va a estar un punto por encima del que tuvimos el año pasado, será muy especial, incluso más que la de 2016”.

El tinerfeño reconoció estar muy contento de poder trabajar junto a Roko. “Hacemos muy buen tándem; donde muchos veían competitividad, lo que realmente pasa es que nos acoplamos muy bien. Somos dos voces que, vocalmente, empastan y, a nivel interpretativo, funcionamos muy bien. Tenemos muy buen feeling”. “Cantaremos y bailaremos y haremos muchas otras cosas que esperamos les guste a todos. Nos vamos a volver muy carnavaleros y muy latinos”, concluyó el cantante tinerfeño.

Roko: “Estoy enamoradísima de la gente de aquí”

“Es una lástima, no me puedo quedar a los Carnavales, pero eso me obliga a volver el año que viene”, admite Roko con una pícara sonrisa. La actriz y cantante reconoce que está “enamoradísima de la gente de aquí”, entre otras cosas por la hospitalidad y el afán de que se sienta parte de la Isla. Algo que “han conseguido”