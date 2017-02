El juzgado mantiene su postura de derribar el mamotreto ante los informes presentados

La respuesta de la titular del juzgado número 5 de Santa Cruz, encargada de ejecutar la sentencia de derribo que pesa sobre el mamotreto, ha sido clara, “estese a las resoluciones de este proceso”, lo que viene a significar que no se cambiará de opinión respecto de lo que ya se resolvió sobre la misma cuestión o que el tribunal ya se pronunció sobre lo que se pide. Así, lo han confirma do a DIARIO DE AVISOS fuentes cercanas a este proceso. La aprobación inicial del Plan Especial de Las Teresitas o el informe realizado por Urbanismo, en el que se señala que el edificio de aparcamientos a medio terminar, no solo es compatible sino que además es autorizable, no han sido tenidos en cuenta por la magistrada, quien, con la respuesta dada, considera que no ha cambiado nada en lo ya juzgado. Esto supone que la ejecución de sentencia sigue adelante en los términos expresados hasta ahora.

Esta era una de las opciones que los condenados por el Caso Mamotreto han presentado ante el juzgado con la intención de paralizar el derribo del inmueble. Tras esta contestación, es más que probable que, si el derribo no se ha efectuado aún, los condenados se dirijan de nuevo al juzgado cuando el Plan Especial esté aprobado definitivamente. Una posibilidad real en el tiempo, si se tiene en cuenta que la adjudicación del concurso para la demolición, se puede ver retrasada ante la presentación de lo que se denomina una baja temeraria por parte de una de las empresas licitantes. Esto supone que se tendrá que dar audiencia a la empresa que ha presentado la baja desproporcionada sobre la media de ofertas del resto de sociedades.

Aunque desde Infraestructuras se niega que suponga un mayor retraso, se tendrá que añadir un trámite más al proceso de licitación ya que, los técnicos de Infraestructuras, tendrán que emitir un informe valorando o desestimando la propuesta, una vez oídas las explicaciones de la empresa en cuestión.

Recursos

Mientras, los letrados de los condenados ya han anunciado que presentarán un contencioso administrativo tras el rechazo al recurso de reposición que cursaron ante el Ayuntamiento por la licitación de la demolición del mamotreto. Esto supone que ahora, será un juez el que decida si es lícita la petición de los condenados de paralizar el proceso, al entender que no se ha hecho ajustado a derecho.

Este recurso se une a otros ya presentados con el objetivo de retrasar el derribo del edificio y cuyo coste debe ser asumido por los condenados.