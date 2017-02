La alcaldesa amenaza con denunciar a los medios si informan sobre la desidia en el caso de Blanca

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, la popular Noelia García Leal, amenazó con denunciar a los medios de comunicación si informan acerca del desamparo de Blanca, la mujer de 43 años con esquizofrenia, que hasta hace apenas 48 horas vivía en un pajero sin luz ni agua corriente y con presencia de ratas, todo ello en el popular barrio llanense de Argual y con pleno conocimiento del departamento de Asuntos Sociales del consistorio desde hacía meses.

Esta es la única fórmula que encontró la edil conservadora, para solapar la desidia y el desamparo administrativo del que ha sido víctima Blanca, una actitud que García escenificó en el último pleno de la corporación, tras ser preguntada al respecto de la situación de esta vecina de Los Llanos de Aridane por parte de los concejales de Izquierda Unidad. Todo ello, en el marco de una sesión plenaria a la que acudieron amigos y familiares de la afectada, además de técnicos y miembros de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de La Palma (AFEM), algunos de ellos desplazados desde otros municipios de la Isla.

La lamentable situación de Blanca, para la que Fiscalía ya ha decretado medidas cautelares urgentes que garanticen su ingreso en la Unidad de Salud Mental del Hospital palmero, mientras se tramita una incapacidad legal que en reiteradas ocasiones había solicitado una hermana de Blanca ante el consistorio y que finalmente gestionó AFEM La Palma (pidiendo colaboración al Ayuntamiento), preocupa ahora a la alcaldesa Noelia García, que llegó a tildar el seguimiento de un problema social que el consistorio ha tenido oportunidad de solucionar en reiteradas ocasiones, de “periodismo amarillista”.

Esta es la definición que la alcaldesa del Partido Popular encuentra más ajustada a la realidad, para explicar el derecho a la información acerca de un grave problema social de dominio público que hasta ahora no había sido solucionado por el Ayuntamiento, y según ha acreditado la hermana de Blanca, que exrpesó su impotencia y desesperación frente al silencio y la indiferencia política y administrativa.

Solo la intervención de AFEM La Palma frente a Fiscalía, y la agilidad en la toma de decisiones del Ministerio Fiscal, que ha solicitado un informe al consistorio y que ha actuado de forma similar en otros tres casos, han frenado el grave deterioro de esta mujer, de cuyo caso tienen conocimiento los técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane desde hace años.

Familiares y amigos de Blanca, así como miembros de AFEM, han agradecido a DIARIO DE AVISOS la puesta en conocimiento de la sociedad palmera de esta grave situación, en un relato en el que se ha protegido – evitando la publicación de fotos y de detalles de su ubicación e identidad concreta – el derecho a la intimidad de Blanca, cuya situación fue relatada en primera persona por la hermana que tiene la tutela de una hija de la afectada.

La alcaldesa no permitió, previa advertencia de la secretaria municipal sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de Blanca que hasta ahora se han vulnerado con la desdidia en la toma de decisiones, la intervención del edil de Izquierda Unida Felipe Ramos, que trato, aunque infructuosamente, de explicar que “trabajaremos por representar a los vecinos que no se sienten representados en el debate plenario: a los desempleados, a los que se encentran en riesgo de pobreza y de exlcusión social y de aquellos qoe no pueden acceder a una vivienda, a los inmigrantes y a las mujeres que luchan por la igualdad efecitva”.