La ampliación de la Línea 2 del tranvía hasta La Gallega queda, por ahora, en suspenso

La Gallega se queda sin tranvía, al menos por este año. No solo porque los 37 millones de coste de la ampliación de la Línea 2 del tren ligero hasta Las Gallega no han sido presupuestados, ni ninguna otra partida relacionada con el desarrollo del proyecto, sino porque además, tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de Santa Cruz se han reafirmado en sus posturas, contrarias, en lo que al trazado de la ampliación se refiere. Mientras eso siga siendo así, no habrá ampliación.

Desde el Cabildo de Tenerife se confirmaba que no se han presupuestado los cerca de 37 millones del coste de la ampliación, aunque niegan que ese dinero se haya desviado a ningún otro proyecto de la Corporación insular. Simplemente, señalan, el dinero no se presupuestó, así que, apuntan, si la situación se desbloqueara, se buscaría la fórmula para desarrollarla.

Las últimas manifestaciones del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, sobre este asunto fueron meridianamente claras: “No voy a pedir algo que ni se quiere ni se puede hacer, y espero que nadie me pida que haga algo que ni quiero ni puedo hacer”. Alonso hacía referencia así a la intención del Ayuntamiento de Santa Cruz de que se modificara el trazado de la Línea 2 para que, en vez de pasar por la avenida de Los Majuelos, lo hiciera por la de Las Hespérides. El presidente insular ha dicho desde el primer momento que o se hacía por Los Majuelos, o no se hacía. Mientras, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha reconocido también públicamente que no cuenta con los apoyos (ni políticos ni vecinales) para que el trazado vaya por Los Majuelos, en clara referencia a la oposición que muestra el PP, socio de CC en Santa Cruz, con el trazado marcado por el Cabildo.

Plan Tranviario

Las fuentes consultadas apuntan que, dado que para proceder a la ampliación del tranvía se hace necesaria la modificación del Plan Territorial Especial del Sistema Tranviario, este año el Cabildo se dedicará a realizar esta modificación y será ya en 2018 cuando se pueda pensar en retomar el proyecto. Desde el Gobierno insular se considera que la modificación podrá hacerse a través de la Ley del Suelo, calificando la ampliación como proyecto estratégico. “Si se aprueba en febrero (la Ley del Suelo), tendremos un año más o menos para adaptar nuestro plan, y luego se seguirá con el proyecto”, confirmó Carlos Alonso el pasado mes de enero durante la presentación de las partidas que el presupuesto de la Corporación insular invertirá en Santa Cruz durante este año.

Sea como fuere, la realidad es que los vecinos de La Gallega se quedan, de momento, sin que el tranvía llegue hasta su barrio.