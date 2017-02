Las Cortes se comprometen a que la reforma electoral se aplique en 2019

Cuatro partidos, que suman mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (concretamente 189 escaños), se comprometieron ayer con el foro cívico Demócratas para el Cambio a enmendar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, que se tramita en las Cortes, para que la adopción de un nuevo sistema electoral en Canarias sea de aplicación ya directa en las elecciones autonómicas de 2019, basado en una fórmula más proporcional en cuanto al factor poblacional, junto a la bajada a la mitad de los porcentajes de votos requeridos para obtener parlamentarios.

En concreto, el compromiso lo han asumido diputados de PSOE, Podemos, Ciudadanos (C’s) y Nueva Canarias (NC), según fuentes de este foro cívico, que no precisaron más detalles, aunque sí significaron la importancia de este paso, con el que se pretende corregir la actual desproporción del sistema electoral canario, debido a que el 83% de la población (que habita las islas capitalinas) elige a la mitad de los escaños, mientras que el 17% restante escoge a la otra mitad del Parlamento regional. La próxima semana termina el plazo de enmiendas al proyecto de nuevo Estatuto, aunque se prevé que varios partidos pidan una ampliación del plazo.

El texto del que parte el Congreso de los Diputados, aprobado en su día por CC y PSOE en el Parlamento regional, incluye una disposición adicional que rebaja el porcentaje de votos para obtener un diputado del 30% al 15% en una isla, y del 6% al 3% en toda Canarias, y además, en su artículo 37, se fija que ninguna isla con más población tendrá menos diputados que otra con menos habitantes, y que las circunscripciones electorales podrán combinar las insulares con una nueva autonómica. Este cambio podría suponer que mejorara la representación de las islas más pobladas, aunque para ello aún sería necesario otra ley más del Parlamento canario.

Así que una manera para que se aplique de forma directa un nuevo sistema más proporcional, sin necesidad de volver a legislar en Canarias, consistiría en que en la disposición adicional referida se recogiera expresamente la nueva fórmula para asignar los escaños, que está aún por decidir, ya que cada partido tiene una propuesta diferente.

Esto es así ahora en el caso del PSOE, con respecto a CC, dado que ya no gobiernan juntos en Canarias y los socialistas no tienen por qué ceder en este punto. CC y Agrupación Socialista Gomera (ASG) son los dos menos proclives a cambiar el actual sistema, dado que les beneficia: Coalición, siendo la tercera más votada, es la primera en escaños, y ASG logró tres diputados por La Gomera con poco más de 5.000 votos, mientras que C’s, con casi 54.000 en toda Canarias, no tuvo ninguno.

Demócratas para el Cambio promueve un pacto de mínimos que ya han firmado todos los partidos en Canarias, con o sin representación parlamentaria, excepto el PSOE -que probablemente lo suscriba, dado que comparte sus principios-, CC y ASG.

El PP también se ha sumado, aunque en estas fechas se halla inmerso en la fase previa a su congreso regional, en el que deberá renovar a sus dirigentes, por lo que, hasta que pase esa cita, previsiblemente no concretará más sus propuestas en este asunto.