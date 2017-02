Lío entre un ‘youtuber’ y un pizzero

El protagonista de esta historia es Abel García TV, un youtuber malagueño que sube a su canal vídeos de experimentos, cámaras ocultas y bromas. Sin embargo su última actuación podría haber sobrepasado los límites. En su último vídeo se ve cómo utiliza gas pimienta con un repartidor de pizza.

El ‘youtuber’ ya avisa en el comienzo del vídeo de lo que va a suceder. “Chicos, viene para arriba el pizzero. Mirad la sorpresita que le tengo preparada”. El plan del malagueño es recoger la pista, llevarla al interior de la casa, rociarla con el gas y luego volver con ella para hablar con el pizzero. Es cuando el pizzero se percata de lo sucedido y ambos discuten.

Por otro lado, la cadena de pizzas Dominos ha asegurado en 20 minutos que aunque el repartidor viste el abrigo de la empresa, es sospechoso que no lleve la bolsa térmica. El `youtuber`en este mismo medio ha declarado que “Tampoco le he pegado un tiro, no se dónde está la polémica”.