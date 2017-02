Los kiosqueros de Las Teresitas seguirán concentrándose hasta que haya “alguna solución”

Los kiosqueros de Las Teresitas volvieron a manifestarse ayer a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una concentración que llevan repitiendo todos los días, durante dos horas, desde el pasado lunes, después de que el Consistorio ordenara el cierre de sus negocios el día 10.

El presidente de la Asociación Empresarial de Bares y Kioscos de Las Teresitas, Antonio López, afirmó que van a seguir manifestándose hasta que haya alguna solución”, que, a su juicio, es “más política que judicial”, ya que el Ayuntamiento “podía decidir cerrar o no; el juzgado no los obligó”, argumentó. Aunque a partir de ayer ya podían concentrarse en un número mayor a 20 personas, tras contar con el permiso de la Subdelegación del Gobierno, la cifra total no superó por mucho esa cuantía, puesto que “muchos de los que no apoyan tienen sus trabajos”, apuntó López.

Manifestación

Por ello, desde la asociación están estudiando realizar otra manifestación en la playa de Las Teresitas en fin de semana, para que se pueda congregar a un mayor número de afectados. “Nosotros no vamos a parar -enfatizó el portavoz de los kiosqueros-, ellos tienen que ponernos al día y regularizarnos, que no nos quiten el trabajo para dárselo a otros”.