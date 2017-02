Luna Danae, Reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane

< > Gala de la Reina del Carnaval de Los Llanos.

El calor, el color y el sabor del Caribe inundaron de lleno Los Llanos de Aridane en una noche en la que después de más de 3 horas de gala, Luna Danae Castro Bodega se alzó con el cetro de Reina del Carnaval con su fantasía Selena, Diosa Guerrera de la Luna. Una espectacular creación de Cande y Yaiza en la que destacaban las espirales, los tonos morados, blancos y dorados y la voluptosidad de las plumas y la pedrería que la candidata lució en su puesta en escena sobre el escenario con soltura y mucho ritmo, mientras una voz en off a su salida anunciaba la llegada de una nueva era a la tierra, reconquistada por las diosas guerreras que daban paso a un nuevo Universo de paz, vida y amor.

Tras conocer el veredicto que la proclamaba vencedora, Luna Danae recibió emocionada el cetro de manos de la reina saliente, Naomi Pérez Acosta y del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mariano Hernández, para dar comienzo a un reinado en cuya corte le acompañarán en calidad de damas Patricia Fernández Casimiro con No lo olvides nunca, diseñada por R&C Diseños y Raquel Martín León con la fantasía Denominación de Origen diseñada por la Asociación de Amigos del Carnaval de La Palma, así como el resto de sus compañeras y aspirantes al título.

La gala comenzó con una puntualidad exquisita de la mano del Grupo de Coreografía de Las Manchas que interpretó un ritual de danza propio de las tribus indígenas caribeñas al que siguió un repaso histórico que, a modo de introducción, realizó un recorrido por la evolución sociopolítica del Caribe desde sus orígenes, pasando por la etapa de la colonización, el mestizaje y la independencia para culminar con un desfile de las diferentes banderas y nacionalidades existentes en la actualidad en esta franja geográfica del continente americano, bañada por el mar del que hereda su nombre, el Caribe.

A lo largo de la noche, en la que actuaron más de 500 representantes de los grupos del carnaval, las candidatas brillaron con luz propia en un escenario en cuya decoración destacaba un tucán central rodeado de la flora y la fauna más característica y popular del Caribe, que se convirtió en protagonista de la noche entre los juegos de luces, sombras y color, mientras los grupos desfilaban a ritmo de merengue, salsa, regetton, samba y pachanga entre otros estilos musicales.

Fieles a la cita, derrocharon ritmo y espectáculo las batucadas Barasso y Badakatun y las comparsas, Bahía, Tropicana, Atabara, Samba do Corassao Junior y adulta, Ritmo del Mar, Vía Láctea y Sabaiba que deleitaron a las más de 5.500 personas que se congregaron como público en la Plaza Juan Pablo II para disfrutar de una de las grandes citas del carnaval aridanense.

Un carrousel de belleza que conformaban además 9 candidatas, 9 piezas de arte, volumen, tamaño y color, fruto de la creatividad e incontables horas de trabajo e ilusión de los diseñadores de todas y cada una de las fantasías y sus equipos de trabajo, que viven durante todo el año el Carnaval a la espera de presentar al público sus espectaculares creaciones en una noche en la que reinó el buen ambiente y la diversión.

Entre los miembros del jurado, la reina del carnaval 2016 de Las Palmas de Gran Canaria, Paula Miranda Suárez, el creativo y diseñador Nauzet Afonso, el diseñador de joyas y moda, además de modelo Yosua Velázquez, la licenciada en Bellas Artes premio regional de Arte Canarias 2007 Patricia León Rodríguez, y el diseñador del Carnaval y presidente del jurado, Manuel Encinoso, y con voz pero sin voto, la secretaria del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Miriam Pérez Afonso.

La nota de humor de la noche corrió a cargo de Ramón Araujo que ironizó sobre temas de actualidad, al igual que la murga Los Retamas un gran clásico que bajo la dirección de Felipe Pérez y vestidos de piratas con su fantasía Los Guapi del Caribe, aportaron el punto sátiro y repasaron la agenda sociopolítica con sus temas Animalisto, Atoletado y el Protocolo. Tres versiones con las que sus 33 integrantes recordaron a Fran Santana, fallecido en el incendio del verano 2016, la falta de animales de laboratorio en Canarias e hicieron un curioso repaso a la política municipal.

En su versión femenina, actuó la murga Los Conejos Inolvidables, dirigida por Inés Pérez con la fantasía Recortando, recortando un conejo recorté y para que no se me perdiera en el culo me lo pegué. Las argualeras tuvieron igualmente palabras de recuerdo para Santana y los devastadores efectos del incendio, criticaron la gestión política y apostaron por la unidad del pueblo.

Las clásicas viejas a caballotas con su juego de disfraz en el que los abusones caballeros disfrutan de las fiestas subidos en sus sufridas parejas, mientras éstas hacen gala de fuerza y paciencia para soportar con estoicismo a sus poco caballerosos caballeros repartieron sonrisas entre el público, mientras daban paso al segundo gran bloque de candidatas y aspirantes a reina del carnaval.

Durante el transcurso de la gala el presentador y periodista Ángel Isidro Pérez, destacó la exuberancia de la gala del Carnaval de Los Llanos de Aridane, a la que definió como todo un ejemplo de convivencia y participación ciudadana y animó a la corporación y a los aridanenses a mantener viva la fiesta para que el municipio continúe presumiendo la calidad y belleza de sus particulares fiestas de invierno.