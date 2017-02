“Por culpa de Clavijo se paralizó dos meses el plan contra las listas de espera”

“Fernando Clavijo está deslegitimado para criticar la gestión de la sanidad pública por el PSOE porque es el culpable de que las cosas estén como estén, pues, debido a los inasumibles recortes que nos impuso, tuvimos que paralizar durante dos meses, los pasados septiembre y octubre, el programa contra las listas de espera”.

Así de tajante se manifestó el ex director general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad, Bernardo Macías, que tuvo que dejar su cargo tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSOE.

Macías hizo estas declaraciones a este diario tras escuchar cómo, en el Parlamento regional, Clavijo anunciaba el martes que la cifra de pacientes en lista de espera por una operación, una prueba o una consulta especializada puede superar ya los 100.000, tras realizar una auditoría y afirmar que su Gobierno “no va a ocultar ni a maquillar datos, sino que va a transparentar la información”, por lo que avanzó que los próximos “no serán una buena noticia”.

Ante estas palabras, Macías no dudó en denunciar la “malicia de Clavijo, pues conoce perfectamente lo ocurrido”, con el recorte de 51 millones de euros que el pasado año intentó imponer en el último cuatrimestre en Sanidad, a lo que no accedió el anterior consejero Jesús Morera (PSOE), pese a lo cual tuvo que recortar 11 millones.

“Tuvimos que interrumpir en septiembre los programas contra las listas de espera quirúrgicas por esa imposición de Clavijo, y cuando se nos dijo que podríamos reanudarlos, solo se pudo recuperar noviembre y diciembre, lo cual empeoró los datos a final de año”, manifestó el exdirectivo de la Consejería. Y añadió: “Lo que no sacará a la luz Clavijo es que las listas de espera para pruebas diagnósticas se redujeron a menos de la mitad, por eficacia en la gestión y porque se han depurado los datos”.

A Macías le indigna también la alusión de Clavijo a que no quiere maquillar datos, “cuando la realidad es que al llegar el PSOE a la Consejería, en junio de 2015, le intentó prohibir al consejero sacar a la luz pública las listas de espera quirúrgicas no estructurales, las que no se mandan al Ministerio, y las de consultas de especialidades, para no dejar en tela de juicio a la anterior consejera, de CC”. Pero Morera las divulgó “porque quería que todo fuera transparente, así que las publicamos con Clavijo en contra, aunque eso significara incluir a 5.831 pacientes”.

Además, subrayó que con Morera al frente de la Consejería se publicaron por primera vez las demoras medias por una operación, mes a mes.

Tiene claro el ex director general que “Clavijo trató de negar fondos a Sanidad mientras la gestionó el PSOE” y que “sorprende que quien más interés debiera tener en que este servicio funcionara, lo único que hizo fue poner palos en la rueda de las dificultades”.

A juicio de Macías, “CC ha sido un desastre de planificación en la sanidad” en las últimas dos décadas y, como ejemplo, recordó que el PSOE se encontró unas Urgencias en el hospital de la Candelaria que eran para echarse a llorar.”