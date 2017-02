Marta Hazas, su desnudo integral en Instagram consigue más de 9000 likes en una hora

La actriz Marta Hazas, ha subido la temperatura en sus red social Instagram, con una foto suya, tumbada en la cama y totalmente desnuda mientras ojea las páginas de un libro. En una cama señorial, sobre unas sábanas blancas y con cabecera en azul y dorado y unas suntuosas cortinas que cubren una parte de esta pieza.

La actriz de series como Velvet o el Internado, de la cuál se cumplen 7 años, y que ha protagonizado el primer reencuentro desde que se terminara la serie junto a su compañera de reparto Blanca Suárez. Hazas ha acompañado la instantánea con el siguiente mensaje:

“Cuando no necesitas más, cuando toca volver a sembrar…

Como escribía Benedetti: ojalá reconocieramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta

#nuevosobjetivos #nadaesloqueparece #lodificilesqueparezcafàcil

400k!!! No me había dado cuenta,somos un montón ya por aquí.Gracias!ç

Pues esta foto, que ha sido el deleite de sus fans ha logrado en unos pocos minutos, miles de likes y en tan solo una hora ya lleva 9000