Policías canadienses ayudan a unos refugiados a huir de soldados de EEUU y pasar a Canadá

Nueve inmigrantes, entre ellos cuatro niños, han logrado cruzar la frontera que separa Estados Unidos de Canadá poco antes de que les diera alcance un agente de la guardia fronteriza estadounidense, con ayuda de la Policía del país vecino.

El taxi en el que viajaban los nueve fue detenido cerca de la frontera y un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas estadounidense les pidió sus pasaportes.

Here’s Canadian Mounties greeting refugees from Somalia who walked across the border into Canada. THE CANADIAN PRESS photo by Paul Chiasson pic.twitter.com/CBAiKxHSSd

— The Canadian Press (@CdnPress) 17 de febrero de 2017