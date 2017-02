No Tengo el Chichi Pa’ Farolillos, gana la Canción de la Risa

< >

Fotos FRAN PALLERO

Tanto el público, que llenó el Teatro Guimerá, como el jurado, coincidieron en que fueron los mejores de la noche, los que más carcajadas arrancaron y los que más humor desplegaron sobre el escenario. No Tengo el Chichi Pa’ Farolillos se alzó anoche con el primer premio de Interpretación y también con el del Público en la duodécima edición de la Canción de la Risa. Un Teatro Guimerá repleto y con ganas de pasárselo bien recibió a los cinco grupos participantes, que saltaron al escenario con tantas ganas o más que los espectadores. Junto a los chicos de No tengo el Chichi… y su particular puesta en escena, haciendo deporte en el Gym Merá, también recibieron premio Dibujos Animados y Las Gediondas, que lograron el segundo y tercer premio de Interpretación, respectivamente. En el caso de Las Gediondas, además se da la circunstancia de que se estrenaban en el concurso, y lo hicieron bajo la experta batuta de un viejo conocido del Carnaval, José Antonio González el flaco. El accésit en Interpretación fue para Los Legías, grupo que ganó el primer premio de Interpretación el año pasado.

En el apartado de Presentación, el primer premio fue para Familia Monster, que lograron, con su particular montaje, imitando el mejor estilo titiritero, el beneplácito del jurado. El segundo premio recayó en Los Legías, mientras que el tercero recayó en los atletas de No Tengo el Chichi Pa’ Farolillos. De nuevo las debutantes Las Gediondas obtuvieron galardón, esta vez el accésit en Presentación.

El concurso dio comienzo pasados unos minutos de las 20.30 horas y lo hizo de la mano de su particular maestro de ceremonia, en este caso más bien maestra. Manón Marichal apareció sobre el escenario elegantemente vestido, con traje de falda y chaqueta y tacones. Tras la presentación del concurso dio paso al primer grupo: Los Dibujos Animados se van de Fogalera al Caribe. Las segundas en salir al escenario fueron Las Gediondas. Los ganadores salieron en tercer lugar, Familia Monster en el cuarto y cerraron el concurso los chicos de Los Legías.

El jurado se encargó de premiar tanto la composición del tema musical como la puesta en escena de los grupos que, formados por un mínimo de cinco y un máximo de doce componentes, compiten por tener el repertorio más humorístico y divertido. El jurado de Interpretación estuvo compuesto por los humoristas Darío López y Silvia Torrent; los músicos Argel Campos y Manoli Triviño y la periodista Marian Moragas. En el apartado de Presentación estuvieron los diseñadores Vicente Pérez y Lucy del Castillo. La recaudación del concurso se destinará íntegramente al comedor Obra Social La Milagrosa.