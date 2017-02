“El Oscar es referente en la industria, pero para mí no supone una gran diferencia”

“El Oscar es el referente en la industria, pero para mí no supone una gran diferencia”, ha manifestado el cineasta Juanjo Giménez, nominado al Oscar al Mejor cortometraje por la cinta ‘Time code’, galardonada con la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes y recientemente en los Premios Goya.

Según ha indicado Giménez en declaraciones a Europa Press, en conversación telefónica desde Los Ángeles, “el punto clave” fue haber sido nominados, porque supuso la “diferencia” entre “vivir toda la experiencia o quedarse fuera”, por lo que cree que no es tan relevante ganar o no el Oscar.

Antes de conocerse las nominaciones, su nombre ya aparecía como uno de los favoritos en la prensa especializada, algo que él no tiene “tan claro” porque, según destaca, “cualquiera de los nominados es un merecido ganador”.

En este sentido, asegura que huye de cualquier apuesta o predicción, algo que ve como una “espiral” de la que prefiere mantenerse alejado, motivo por el que no siente demasiado “nerviosismo”, a lo que se une el hecho de estar casi todo el tiempo “ocupado” en la promoción del filme.

Giménez, que llegó hace casi dos semanas a Estados Unidos y desde entonces ha presentado su cortometraje en ciudades como Washington, Austin y Houston, además de Los Ángeles, ha señalado que haber ganado la Palma de Oro al Mejor cortometraje “no afecta demasiado” porque la Academia de Hollywood tiene “sus propias reglas” y “una filosofía especial”.

Además, el director, veterano en el cine, ha explicado que en Estados Unidos, la vida del cortometraje es también “diferente” a Europa, porque se considera “la puerta de entrada a la industria”, mientras que en el viejo continente el concepto es “más difuminado” y cada vez se ve como un “formato único” que va más allá de la “tarjeta de visita”.

De hecho, entre los cortometrajes seleccionados, ha visto que la mayoría tienen una “estructura de largometraje” y que se alejan de las cintas que se encuentran en los festivales europeos, en los que son habituales apuestas “más autorales, artísticas o arriesgadas”. Tal y como explica, todos “tienen ese aire de minilargo” y el único que se aleja de ese “cliché” es el suyo.

Giménez, quien asume que sus siguientes proyectos se verán afectados por todo lo que está pasando en el contexto de los Oscar, ya está preparando un largometraje y espera escribir en el futuro otro cortometraje.

SIN AYUDAS ESTATALES

Preguntado por el coste, ha señalado que ‘Time code’ es “un corto austero de bajo presupuesto” y ha admitido que no le gusta hablar de “cifras” porque está convencido de que no refleja lo que se ha aportado. “En general los cortometrajes se hacen gracias a que la gente trabaja voluntariamente y no cobra su caché”, apostilla.

La Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha costeado la mitad de la gira promocional del equipo del corto ‘Timecode’ por Estados Unidos, con motivo de esta nominación a los Oscar, una contribución que asciende a cerca de 25.000 euros.

Según ha señalado Giménez, el resto de cortometrajes nominados, procedentes de Suiza, Hungría, Noruega y Francia, han contado con apoyo estatal. En el caso de España, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) apoyó en la producción pero no en la campaña de fomento en los Oscar.

Esto se debe, en palabras del director de ‘Time code’, a que la ayuda automática prevista para la promoción en festivales internacionales se cerró el pasado año por el ajuste de déficit y no se ha vuelto a abrir.

En cuanto a la aportación recibida por el gobierno catalán, ha recalcado que se ha aplicado “tal y como ha llegado”. “La productora no ha sacado beneficio de ese apoyo, va directamente a financiar estrictamente la campaña de los Oscar”, ha dicho.