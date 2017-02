Otra chapuza: los Oscar ‘matan’ a una productora en el ‘In Memoriam’

Después del desastre de la entrega al premio a Mejor película, ahora se ha sabido que ese error no es el único importante que cometieron los organizadores.

En el típico ‘In Memorian’, un vídeo montaje en el que recogen imágenes de los trabajadores de la industria que han fallecido durante el año, en este caso, 2016, recordaban a la diseñadora de vestuario Janet Patterson. Hasta aquí todo bien si no fuera porque la fotografía que acompaña el nombre no era de ella, sino de una amiga cercana: la productora de Australia Jan Chapman. “Me siento devastada por el uso de mi imagen en lugar de la de mi gran amiga y colaboradora durante mucho tiempo Janet Patterson”, declaraba Chapman y aclaraba que: “Yo estoy viva, bien y soy una productora en activo”.

