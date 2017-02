Paisajes de Tenerife en el vídeo del cantante español en Eurovisión

Manel Navarro representará a España en el próximo Festival de Eurovisión 2017 y para que la canción que defenderá coja fuerza se ha venido hasta Tenerife para grabar el videoclip. Paisajes verdes, montañas, playa y las olas del mar se podrán ver en el vídeo de la canción Do It For Your Lover.

Según informa Bluper, el videoclip, que comienza con un viaje en jeep con un grupo de amigos del cantante, estará embriagado por un ambiente surfero e isleño, muy en la onda de Manel Navarro.

