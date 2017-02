Pau Donés anuncia que le queda muy poco de vida

Pau Donés, el cantante de ‘Jarabe de Palo’, ha confesado en una entrevista concedida a XL Semanal, ha confesado que solo tiene un 20 por ciento de posibilidades de vivir 5 años más, aunque ha decidido tomarse dicha noticia de manera positiva: “Los médicos han dicho que solo hay un 20 por ciento de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, ha explicado el cantante.

A Pau Donés le detectaron en 2015 un cáncer de colon que superó, pero el pasado 8 de febrero los médicos le detectaron metástasis en el hígado, justo cuando iba a empezar una gira tras la presentación de su nuevo disco. En la entrevista al semanario, el cantante explica que quiere desestigmatizar la enfermedad. “No quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es. No sé si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo y para explicar de qué va el asunto”, afirmó.