Pedimos gofio para salvar vidas; no mentiras políticas

Apreciados amigos, Fernando Clavijo, Batlle Presidente del Gobierno de Canarias y Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso Rodríguez. Les escribo, con el objetivo de que puedan observar como funcionan determinadas áreas del organigrama que forman cada una de vuestras instituciones gubernamentales. Llevo mucho tiempo callado. Para ser más concreto, más de dos años. En ocasiones la buena voluntad por parte de los responsables de las instituciones gubernamentales del Gobierno de Canarias, ayuntamientos y Cabildo Insular de Tenerife, no han servido para nada. Aunque se agradece, poco vale si luego no se lleva a cabo las demandas humanitarias que pedimos en los momentos puntuales. Más de dos años tocando puertas y muchas reuniones para ver como los políticos de turnos se pasaban la pelota entre ellos. Quiero dejar bien claro, que Cooperación Internacional Dona Vida, cuyo presidente es Germán Domínguez Naranjo, no tiene nada que ver con este escrito, pero yo si lo quiero y lo deseo, puesto que ya no aguanto más la gran burla de todos estos hipócritas con los que he podido establecer conversaciones en diferentes reuniones, las cuales se parecen más a un “circo” de burdas mentiras que a una clase política honesta, transparente, sensible y solidaria con una Organización humanitaria como es Cooperación Internacional Dona Vida. En cierto modo lo comprendo, especialmente si tenemos en cuenta que en Nepal no hay colonias canarias que en momentos puntuales puedan votar en épocas de elecciones en España, especialmente en Canarias. De la misma manera, hemos presentado varios proyectos, con el objetivo de paliar el hambre y salvar miles de vidas humanas en Nepal. Entre ellos, el gofio canario, pero nada de nada.

El peregrinar humanitario con las instituciones gubernamentales de Canarias comienza con el que fuera viceconsejero de Acción Exterior, Cándido Padrón, político que nos recibió en varias ocasiones, pero su mente estaba más en las giras que estaba realizando entre Argentina y Uruguay con las colonias canarias allí asentadas. Muchas palabras y cantos de “sirenas” y ninguna ayuda humanitaria para el proyecto de Cooperación Internacional Dona Vida. Eso sí, se sentía orgulloso de ser un político que no gustaba llevar corbatas, pero si pantalones vaqueros y una camisa blanca. Sin embargo, si supo aceptar 8.779,21 euros netos cuando Canarias pagó más de 160.000 euros en indemnizaciones por el cese de 25 altos cargos en la legislatura 2011-2015; según consta en los datos publicados en el Portal de la Transparencia. Por otro lado, varias fueron las reuniones mantenidas con la que fuera consejera del Área de Bienestar Social del Cabildo Insular de Tenerife, Cristina Valido, junto con su compañero, Jesús Morales Martínez, hijo de emigrantes y nacido en Caracas-Venezuela; Consejero Insular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca. En su momento, Cristina Valido no aprobó el presupuesto económico del proyecto que ofreció Dona Vida, pero si tuvo la brillante idea de decirnos que “porque los nepalí no molían en gofio en una piedra rudimentaria como lo hacían en la antigüedad los guanches”. Brillante idea de la señora Valido, teniendo en cuenta que ella no se priva de nada. Por si fuera poco, Cristina Valido tiene entre sus méritos el que se haya cometido bajo su mandato la mayor estafa en Canarias a una entidad social por un valor de 1, 6 millones de euros!! Me imaginó que eso tiene su valor para coalición canaria a la hora de promocionarla en el Gobierno de Canarias. Dicho robo fue llevado a cabo cuando ella era la máxima responsable del área de Asuntos Sociales del Cabildo. Mientras que Jesús Morales Martínez, el otro consejero del Cabildo Insular de Tenerife, durante el desarrollo de la reunión, se dedicaba a entretenerse con su teléfono móvil. Como quiera que fuera, nos derivaron a los técnicos de otra área perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife. En concreto, al Área de Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el objetivo de proponerle la idea de instalar un molino de gofio en Katmandú. Otra reunión que estuvo presidida por dos técnicos, los cuales mostraron buena voluntad, pero poco más, ya que nos pidieron traer semillas de Nepal para poder ser analizadas en Tenerife. Se trajo la semillas y se entregó en las dependencias del Cabildo, en Cruz del Señor (Tenerife) y al final, y tras varios meses, de silencio administrativo, nos comunican que los granos estaban bichados. Es curioso, tras pasar todo el verano y el invierno esas semillas depositadas en las citadas dependencias del Cabildo Insular de Tenerife, nos dice, uno de los técnicos, Javier Suárez, que no servían. ¿No será que extraviaron las semillas? De la misma manera, Cristina Valido nos recomienda agregarnos como ONG humanitaria en Tenerife Solidario. Un programa del Área de Acción Social y Gobierno Abierto del Cabildo Insular de Tenerife. Como en otras ocasiones, nos atendieron amablemente, pero sin ofrecernos nada que pudiera tener soluciones o alternativas positivas para los proyectos humanitarios de Cooperación Internacional Dona Vida en Nepal. Por si fuera poco, en otras y variadas reuniones en la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, tampoco hemos tenido la suerte de obtener ayuda gubernamental. Tanto Pedro Rodríguez Zaragoza, Viceconsejero de Acción Social; técnicos y Directora General de Relaciones Exteriores, en otro momento, Jesús María Armas Domínguez (Susa), ofrecieron muchas buenas intenciones política, pero nada más. Incluso, nos proponen presentar un proyecto de gastos cuando faltan solamente tres días para el cierre del ejercicio de 2016 de las subvenciones de la Unión Europea. Somos respetuosos, pero no tontos. Como comentaba de forma irónica, en una de las reuniones el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodrigue Zaragoza: “No se llevan nada y encima se van con una sonrisa en los labios”. “Hablen lo que hablen de mi los medios de comunicación, nadie me mueve de este sillón”.

¿Sabes porqué nos marchábamos con una sonrisa? Por ver como nuestra isla está representada por una parte de políticos ineptos, vividores, oportunistas y mentirosos. Pena y lastima es lo que me dan. ¿Represalias? Allá con vuestras conciencias, si es que las tienen. El daño no me lo harían a mí. Se lo harían a miles de niños y personas mayores que están sufriendo la miseria del hambre; a los que están siendo sometidos al abuso y explotación sexual infantil, a los que sufren el veto de la educación y la sanidad, y, a los que son perseguidos por las mafias en el tráfico de órganos de menores. Así pues, fracaso tras fracaso en el intento de pedir ayuda humanitaria para los niños de Nepal. No importa, nosotros como voluntarios de Cooperación Internacional Dona Vida nos sentimos orgullosos de poder seguir trabajando de forma altruista; por una causa justa, limpia, transparente y solidaria. Ustedes, políticos, actores de la mentira y de poca sensibilidad con los más necesitados en los momentos puntuales, pueden seguir acumulando sueldos sustanciosos, dietas, teléfonos móviles corporativos, coches oficiales, hoteles y viajes a Europa, con el objetivo de estrechar la manos a los emigrantes canarios que allí residen. Y que a la postre, son los que votan a Coalición Canaria en época de elecciones. Todo lo contrario en Nepal, donde no hay colonia canaria y beneficios que puedan interesarle al partido que representa Fernando Clavijo. Insisto, Cooperación Internacional Dona Vida no tiene nada que ver con este artículo. Soy yo, cansado por las tomaduras de pelo y poco respecto por parte de los políticos con los que me reunido. Lo que si tengo muy claro, es que a través de Cooperación Internacional Dona Vida, con un gran equipo humano de voluntarios, hemos llevado la bandera de Canarias por las altas montañas que unen al Himalaya, con orgullo, respeto y amor, con el propósito de salvar vidas humanas sin mirar el color de la piel, bandera y raza. Todo lo contrario de ustedes, políticos de Tenerife, los cuales se jacta de llevar un escudito con la bandera de Canarias en las solapas de vuestras respectivas chaquetas. ¿Cuántos millones de la Unión Europea se han perdido en Canarias por no utilizarlo en su momento en prioridades puntuales? Así es la gran mentira de la política de Canarias. Por todo ello, no me callo porque no me da la gana. ¿Represalias? Allá con vuestras conciencias; si es que las tienen. Hoy son los pobres los que necesitan ayuda. Mañana pueden ser ustedes, políticos del momento, los que necesiten calmar vuestras conciencias. Si hay alguien a quien darle las gracias y estar agradecido es al pueblo Canario de a pie.