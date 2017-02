Un pequeño mamotreto en la Avenida Marítima enfrenta a comerciantes y Ayuntamiento

Un nuevo mamotreto, este en la Avenida Marítima y de dimensiones reducidas -cuatro metros de largo por dos de ancho- vuelve a ser motivo de duro enfrentamiento entre vecinos y comerciantes – respaldados por los grupos políticos en la oposición – y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. La obra en cuestión forma parte de los equipamientos necesarios para la playa de la capital- Se trata de cuadro eléctrico en una estructura de cemento que para unos genera un impacto visual en el casco histórico, y que para otros, no es más que un elemento que no afecta a ningún elemento arquitectónico en una ciudad que, aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.

Colocar en la fachada de un edificio del casco histórico un letrero, o incluso elegir el color del mismo, supone para los comerciantes y propietarios someterse a meses de espera para obtener una declaración favorable del servicio de Patrimonio. Lo recuerdan algunos comerciantes, indignados por el supuesto incumplimiento de las normas por parte del consistorio capitalino. En el caso concreto de la obra ejecutada por parte del Ayuntamiento para instalar este cuadro eléctrico no ha sido necesario, según el criterio de los técnicos municipales, la autorización de Patrimonio.

Así lo aseguró en declaraciones a este periódico el concejal de3legado de Obras Públicas, el socialista Manuel Abrante, que considera que la polémica generada, que está llevando a los comerciantes a estudiar la posibilidad de denunciar al Ayuntamiento por saltarse las normas de Patrimonio, son solo resultado de “la desinformación”.

Explica el edil que “negociamos con la Demarcación Provincial de Costas la colocación de este cuadro eléctrico dentro del malecón, pero no fue posible porque la normativa, la Ley de Costas, prohíbe colocarlo no solo en la playa sino también en la zona de tránsito; por eso la alternativa era la acera de enfrente, donde no genera ningún tipo de impacto”.

Frente a quienes defienden el soterramiento de la instalación, el edil responsable de Obras explica que “técnicamente tampoco es viable porque hablamos del sistema a través del que se suministraría energía para cualquier evento celebrado en la playa, o para futuros quioscos o restaurantes, además de que desde esa instalación se bombearía electricidad para los servicios de la playa. Es un sistema cuyo soterramiento supondría problemas de seguridad y que corre el riesgo de verse inundado en caso de lluvias muy intensas”.

Ciudadanos, por su parte, ha presentado vía registro una denuncia tanto en Patrimonio, como en el propio Ayuntamiento, además de proponer al grupo de Gobierno la búsqueda de medidas alternativas “para evitar así que se cometan aberraciones en un entorno tan emblemático como es el casco histórico”.