Piedra de los Cochinos: ni ceses ni dimisiones

“Queremos una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias porque en parte consideramos que en vía judicial no se ha investigado lo suficiente, y en parte porque insistimos en que deben dirimirse las responsabilidades políticas, civiles, penales y administrativas en un caso de estas características, de las que por ahora solo se han dirimido parte de las administrativas, y las civiles, en nuestra opinión, debían de haber sido penales”. Así se expresa sobre la tragedia acaecida en febrero de 2007 en una galería de agua ubicada en el municipio de Los Silos Sergio Lourenso, exportavoz de los afectados y amigo de dos de las víctimas, que el pasado jueves solicitó, a título individual y en nombre de la madre de uno de los fallecidos, la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias a cuenta de unos hechos en los que perdieron la vida seis excursionistas, asfixiados en el interior de Piedra de los Cochinos.

¿Y por qué ahora, justo cuando se cumplen 10 años del trágico suceso? Para Sergio Lourenso, también importa el momento político. “El Parlamento de Canarias es otro ahora mismo; y queremos preguntar allí lo mismo que nos preguntamos nosotros, por ejemplo, sobre una decisión de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias por aquel entonces, que dijo haber abierto un expediente informativo que alimentase -así lo explicaban- una comisión intergubernamental conformada entre varias consejerías para analizar el tema. Pero de ese expediente nunca se derivaron responsabilidades, nunca explicaron qué habían hecho mal y qué debían de hacer para mejorar. Lo que está claro es que desde que pasó no se han producido ni ceses ni dimisiones”. La denuncia de Lourenso va más allá cuando recuerda que, “además, de los posibles responsables solo nos consta que en realidad han sido premiados, dado que se les han concedido puestos de responsabilidad posteriormente”.

Cuestionado acerca de esas posibles responsabilidades políticas, Lourenso entiende que “es el Parlamento de Canarias el lugar para dirimirlas, y es un derecho recogido tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento del Parlamento autonómico. En el caso de Piedra de los Cochinos, entendemos que se tomaron decisiones, o mejor dicho, se dejaron de tomar, por parte de algunos cargos que por vía judicial han terminado en condena para la Administración; concretamente en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias”.

Pero no solo se acuerda del Ejecutivo regional este perseverante amigo de los fallecidos que no acudió a la excursión por una lesión sufrida dos semanas antes. “También desde la Consejería de Aguas se podía haber hecho mucho más, porque más de un lustro antes hubo un accidente de cuatro jóvenes que afortunadamente salvaron la vida gracias a uno de ellos, que rescató a los otros tres, y fue también en busca de ese canal de enlace, pero como no murió nadie, nada hicieron”. Incluso, Lourenso recuerda que el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas, José Fernández Bethencourt, dijo en 2000, a raíz del accidente de los cuatro jóvenes, que las administraciones debían de hacer algo para que no se repita. “Sin embargo, seis años después murieron seis personas”.

No acaban ahí los argumentos esgrimidos por Sergio Lourenso, ya que también detecta posibles errores en el rescate de los afectados en Piedra de los Cochinos. “Nada tenemos contra los rescatadores que actuaron en el lugar ese día, ya que se jugaron la vida por salvarles, pero sí que hay que analizar la alerta inicial y la coordinación del dispositivo, y no lo digo yo, sino el fiscal, quien aseguró que se habían producido serias deficiencias”.

“Por qué no se envió el helicóptero de entrada, por qué no se alertó al de la Guardia Civil, que podía haber trasladado material, por qué se olvidaron en un parque de bomberos los equipos de respiración de larga duración, que llegaron a la galería de madrugada, cuando el aviso había sido dado a las cinco de la tarde anterior…”. Las preguntas de Sergio Lourenso siguen buscando respuestas, esta vez en el Parlamento de Canarias, “porque no se ha hecho autocrítica en las distintas Administraciones implicadas, y por eso entendemos que la comisión de investigación debe servir para eso”, concluye.

“Las indemnizaciones las han pagado todos los canarios, no los propietarios de la galería”

De nuevo ante Sergio Lourenso, hoy por hoy la persona que mantiene viva la llama que ilumina el caso de Piedra de los Cochinos, sobreseído provisionalmente por lo penal y con condenas para administración y propietarios en la vía civil. No es de lo que se rinde.

-Asegura recoger firmas en la plataforma change.org para respaldar esa comisión de investigación parlamentaria. ¿Cuántas lleva ya la propuesta?

“Abrimos la cuenta para llevar a la sociedad esta solicitud de crear una comisión de investigación; en cuanto al número de firmas, hay que tener en cuenta que la abrimos el domingo pasado [el día 12 para el lector] y tenemos cerca de 200; incluso me llegó un mensaje de change.org con un dato que desconocía, ya que cuando superamos las 50 firmas el primer día nos avisaron de que solo el 15% de las peticiones que se realizan por esta vía llegan a ese medio centenar”.

-¿La considera una vía adecuada?

“Sí, porque también nos permite conocer qué piensan los ciudadanos de este tema y podremos trasladar esas opiniones al Parlamento de Canarias; es más, aprovecharé este fin de semana [el pasado] para repartir folletos por Santa Cruz y La Laguna con el fin de promocionar esa solicitud de firmas”.

-Usted nunca estuvo conforme con el archivo de la causa penal…

“No está archivada, sino en sobreseimiento provisional, que es casi peor, porque no permite recurso al tribunal superior, que sería el Supremo en casación, y así no hay manera de que se revise tal decisión; se supone que el sobreseimiento provisional se mantiene a la espera de aportar nuevas pruebas, pero la realidad es que sitúa el caso en una suerte de limbo procesal”.

-El año pasado les rechazaron las pruebas nuevas que ustedes quisieron aportar…

“Ya, pero mire, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife justificó el reparto de culpas entre los propietarios de la galería y las víctimas, y nosotros denunciamos que el requisito que impone en la práctica impide nuevas pruebas, ya que a juicio del magistrado ponente los excursionistas entraron a propio riesgo; es un criterio subjetivo que no se puede superar, que es invencible en la práctica”.

-¿Por qué entiende que no hay responsabilidad por parte de los organizadores de la excursión?

“Tanto la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la vía penal como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han absuelto de toda responsabilidad a los supuestos guías de la excursión; la Audiencia Provincial detalla que a su juicio no existían guías como tal, por cuanto ATAN no era una entidad registrada como organizadora de este tipo de actividades, y además no estaba establecida una jerarquía, sino que era, tal y como se asegura en la sentencia, una excursión entre amigos”.

-Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo otra cosa al respecto…

“Así es. En el caso de la vía contenciosa, sí que se habla de guías, y se explica que cometieron un error a la hora de entrar en la galería, pero que pusieron todo su empeño en dar con la adecuada; a mí uno de los supuestos guías me escribió en una servilleta cómo llegar una semana después de la tragedia y llegué sin problemas; es decir, sabían cómo se llegaba, pero el problema era que la entrada no estaba bien señalizada; en resumen, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias viene a decir que cometieron un error, pero que ese error no compite con el hecho relevante que fue la grave negligencia de los dueños de la galería, que no cumplieron con la ley”.

-Nos resta revisar lo acaecido en esa vía contenciosa, donde se condenó al Gobierno de Canarias y a los propietarios a indemnizar a los afectados. ¿Se ha ejecutado esa sentencia?

“De aquella manera”.

-¿A qué se refiere?

“La condena del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es solidaria entre el Gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Industria, y los propietarios; por lo que se ve, la comunidad propietaria de la galería se ha declarado insolvente, y hace una semana o dos el Gobierno de Canarias ha tenido que pagar las indemnizaciones, es decir, que lo han pagado todos los canarios”.

-¿Insolventes? Entre esos propietarios hay miembros de la nobleza y tienen propiedades…

“Pues la sentencia considera que ni siquiera actuaron con un mínimo de sentido común”.