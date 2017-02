Los Llanos establece el objetivo de lograr un municipio 100% accesible

El pleno de Los Llanos de Aridane, a iniciativa del grupo de Coalición Canaria, acordó potenciar el cumplimiento del Plan de Accesibilidad aprobado a principios de este año para “lograr que en el municipio se convierte en un referente insular en materia de accesibilidad”. “El Objetivo es que Los Llanos de Aridane pueda ser 100% accesible”.

Así lo señaló el defensor de la moción, el portavoz nacionalista Pío Lorenzo, que encontró el apoyo del grupo de Gobierno en minoría que preside la popular Noelia García Leal, así como de los ediles de Izquierda Unida. Si el acuerdo plenario se lleva a efecto, como debiera ser, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no ejecutará ninguna obra pública sin contar con el asesoramiento y el apoyo de los técnicos de entidades como la Asociación de Personas con Discapacidad Física de La Palma (Adfilpa), que ya ha mantenido convenios de colaboración con otras instituciones públicas para evitar que los edificios de la administración, los accesos y el resto de infraestructuras públicas no cumplan con la normativa vigente desde el año 1993, además de con la Ley autonómica de Accesibilidad.

Pío Lorenzo expresó abiertamente que “siempre hay excusas de todo tipo que hemos oído durante años, tales como que no hay dinero, que técnicamente no es viable o simplemente que no nos dimos cuenta, entre otras. Hablamos de derechos de las personas con discapacidad legalmente reconocidos y estamos, desde las administraciones públicas, obligados a cumplirlos”. Asimismo recordó que “en los avances que ha hecho en esta materia han jugado un papel fundamental entidades sociales”.