“Queremos que hasta el último euro en Sanidad revierta en beneficio para el usuario”

Experto en gestión sanitaria y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela son dos de los títulos que figuran en el currículum del nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar. Dejó la gerencia de la Clínica San Roque, de Gran Canaria, para ocupar la cartera tras el ofrecimiento del presidente regional, Fernando Clavijo, al cesar a su antecesor, el socialista Jesús Morera. Asegura que, pese a proceder del ámbito privado, su intención es contar, primero, con los recursos propios de la sanidad pública canaria, antes de acudir a los conciertos privados.

-Cuando fue nombrado consejero se le cuestionó e, incluso, se le acusó de querer privatizar la sanidad pública. ¿Le parecieron justas estas críticas?

“No soy quien para evaluar la justicia de las críticas. La gente emite sus juicios y simplemente las recibo y trataré de convencerles, con mi trabajo diario y mi día a día, de que vengo aquí a desarrollar una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal y a tratar de que mejore, en la medida de las posibilidades. Espero que mi trabajo convenza de que esas críticas no están justificadas”.

-¿Qué opina de la labor de su antecesor, Jesús Morera?

“Tengo poco que opinar. He tenido un buen traspaso por su parte de los temas pendientes y no vengo a evaluar el trabajo de otros”.

-¿Cuál cree que es el principal problema de la sanidad canaria?

“Estábamos en fase de diagnóstico. Hemos empezado a analizar la situación que existe. Gran parte del esfuerzo de esta primera etapa es ese análisis, ya que hay un importantísimo presupuesto. Lo que toca ahora es saber si de ese presupuesto se obtiene todo el rendimiento y en qué entornos fracasamos. Estamos en esa fase de diagnóstico para justificar si somos capaces de obtener todo el resultado con ese dinero. Hecho este estudio, veremos dónde nos posiciona y lo que nos dice del futuro”.

-¿Cuáles son las claves donde piensa que hay que trabajar más?

“Nos declaramos dos líneas troncales de trabajo. La primera es tratar de aminorar y reducir las esperas. Llevar las esperas al mínimo razonable. No hablo solo de la parte quirúrgica, sino también de Atención Primaria. La segunda línea troncal es poner a las personas en el corazón de la gestión, recurrir, mediante el diálogo, a los usuarios, asociaciones y nuestros profesionales. Somos unos convencidos de que quien nos va a aportar más soluciones son los propios profesionales que viven el día a día”.

-Llegó a decir que con 16 millones podría acabar con las listas de espera. ¿Cómo es esto posible?

“Lo dije en su momento cuando formaba parte de una ejecutiva de clínicas privadas. Era una propuesta que se trasladaba a la Consejería cuando salían cuestiones de listas de espera. Creo que no nos podemos quedar con el titular. Hoy me toca escuchar esas propuestas. Insisto, nuestro primer esfuerzo no está en pensar en buscar fuera lo que podamos obtener en nuestra casa”.

-¿Qué medidas tiene previstas para reducir las listas y el tiempo de espera?

“En este tema la primera fase es analizar y saber qué ha funcionado y qué no y por qué. Para eso hay que trabajar con los profesionales. Son líneas de trabajo a potenciar y a evaluar. Hecho este análisis, sí plantearemos un plan de trabajo y fechas. Ese plan primero se lo debo trasladar al presidente”.

-¿Tiene pensado aumentar o reducir los conciertos con la sanidad privada?

“Profesionales en el corazón de los modelos de gestión, tirar de nuestros recursos propios, esa es nuestra idea. Cuando no dé para más, a partir de ahí, analizaremos las alternativas que nos permitan resolver los problemas de los usuarios. En cualquier caso, como se ha hecho siempre, este consejero no viene a potenciar, ni a crear ningún modelo nuevo. Primero se contará con los recursos propios y si no llegan, se irá a los concertados”.

-¿Terminará de dotar este mandato a los hospitales comarcales de Tenerife?

“Eso está en nuestros objetivos. En concreto, el del Sur estaba inmerso en una situación compleja desde el punto de vista administrativo. Hemos operativizado el que los técnicos lo trabajen. Es objetivo prioritario que el hospital del Sur se ponga en marcha lo antes posible. En el del Norte, estamos pendientes de que los nuevos gerentes hagan una evaluación de las necesidades y su desarrollo”.

-¿Este año tendremos fondos suficientes para ello en los presupuestos?

“Los fondos están ahí, están operativos para lo que está abierto y las nuevas acciones que se habían previsto. Insisto, para nosotros es muy importante lo que digan los directivos de cómo ven las instituciones y las necesidades, para desarrollar su potenciabilidad”.

-¿Considera que el presupuesto asignado a la Consejería es adecuado para atender las necesidades de la población?

“Me encantaría tener esa evaluación, pero no la tengo. Veo que el presupuesto de este año ha crecido 75 millones desde el año pasado. Asumimos como una obligación tratar de sacar el máximo rendimiento a este presupuesto. Hecha esa fase de análisis, y si algo nos falta, iremos a pedir, a quien corresponda, más fondos. Lo más importante es garantizar que hasta el último euro revierte en un beneficio para el usuario”.

-¿Cree que es necesario aumentar el copago, como insinuó la ministra de Sanidad?

“El copago genera inequidades inasumibles a un sistema como el nuestro, que es una de las bases del estado de bienestar. El principio de solidaridad, universalidad y gratuidad está claro. La ministra lo ha retirado y poco más tengo que decir. Creo que el copago está sistemáticamente sobre la mesa porque traslada inequidades muy serias a la población. Es una cosa, a día de hoy, inasumible”.

-Ahora que está en política ¿se plantea ir mas allá de este mandato?

“Me he venido a esta consejería con la voluntad de durar. Todos los retos profesionales que inicio son muy largos. Comienzo siempre los trabajos con la pasión de que me van a durar para siempre. A partir de ahí, los tiempos los marcan otras circunstancias. Yo no me limito a pensar en tiempos”.

-Ante la incertidumbre política, ¿teme una moción de censura?

“Solo temo que no decrezca la lista de espera, lo demás no está en mis miedos. Tomé posesión con el conocimiento de la situación del presidente y de mi gobierno. Estoy trabajando a brazo partido, espero que para conseguir un magnífico resultado”.