Rajoy da largas a CC y compromete la posición de Clavijo

A Clavijo se le atasca otra bala en la recámara. Con las manos atadas, Montoro aprieta el gatillo de la pistola de aire comprimido y dispara a los pies del jefe del Ejecutivo regional. No hay heridos. Muertos de risa, unos cuantos. La munición es de fogueo. En el carnaval de la política, la gracia está en disfrutar de las situaciones disparatadas. Pero los Presupuestos Generales del Estado no son una broma. Canarias ha apostado “unos cientos de millones de euros” -cantidad sugerida por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, durante una visita al Real Casino de Tenerife- en el tapete de la financiación. En noviembre de 2015, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que con Fernando Clavijo se había conseguido más en tres meses que en los últimos tres años, lo cual atribuyó al cambio “nítido y claro” en las relaciones entre la Administración general del Estado y la regional. Prueba de ello es el pacto de CC con el PP para la de investidura de Mariano Rajoy, con 14 compromisos que incluyen el blindaje de los cabildos; la recuperación de los convenios, con una “dotación adecuada”; un incremento de hasta el 75% de las subvenciones del precio del billete aéreo entre las islas para los residentes, de manera que ningún trayecto supere los 30 euros; el anclaje en la Constitución y la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyos recursos no se computen en el reparto de las inversiones entre las comunidades autónomas. Pero se corre el riesgo de que todo eso se vaya al garete, por la complejidad en la elaboración de las cuentas públicas de 2017 y las restricciones que se apuntan desde Bruselas.

Nueva Canarias se ha percatado de la jugada y pasa la pelota. El portavoz parlamentario, Román Rodríguez, ha solicitado una comparecencia del Gobierno de Clavijo ante la sospecha de que “el PP plantea importantes trabas para concretar las partidas destinadas a Canarias”. La marcha de las negociaciones no le inspiran confianza; especialmente, en lo relativo a los 400 millones derivados de la desvinculación de los ingresos del REF de la financiación autonómica. Esta misma semana, CC fracasó en su pretensión de que Rajoy fijara plazos. En la sesión de control, Ana Oramas preguntó al presidente por la reforma del REF económico, a lo que su interlocutor respondió con vaguedades: “Son muchas las conversaciones en las que intervienen varios ministerios. A mí me gustaría hacerlo rápidamente, pero no estoy en condiciones de decir en este momento cuándo van a concluir”. Casi simultáneamente, en el Parlamento canario, el consejero de Economía, Pedro Ortega, metía prisa y entregaba a Mariano Rajoy unas imaginarias tijeras para cortar los “flecos”.

En el balance de los 100 primeros días de la nueva etapa del Partido Popular en La Moncloa -esta vez, sin mayoría absoluta- el senador Julio Cruz, miembro de la gestora regional del PSOE, recriminó a CC que “intente vender humo a diario sobre supuestos acuerdos” con el Gobierno de Rajoy. “La realidad es que no hay ni un solo compromiso en firme del PP con Canarias”, enjuició.