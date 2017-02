El responsable de Discurso llama a “demostrar” que Podemos es “útil” al país

Este fin de semana se confrontarán dos modelos y vertientes de la política: acción/participación; populares/populistas. El debate no se dirime únicamente entre el PP (28º congreso) y Podemos (segunda asamblea), sino dentro de cada partido. Especialmente, en el morado. Pablo Iglesias (Podemos para todas) e Íñigo Errejón (Recuperar la ilusión) visualizaron los estilos en una gestual discusión en el Congreso de los Diputados ante la atónita mirada de Carolina Bescansa, que, avergonzada, ha renunciado a ir en cualquier candidatura a la dirección. En esta dinámica, que algunos califican de frentista, los máximos referentes de Podemos acudirán a Vistalegre con sendas listas. La de Errejón no incluye la secretaría general. Entre ambas, son cuatro los representantes de Canarias. El diputado Alberto Rodríguez (17), la secretaria general en la Comunidad Autónoma, Meri Pita (20), y la portavoz del grupo parlamentario, Noemí Santana (60), van con Iglesias. Errejón incorpora a Manolo González (50), ex candidato al Senado por Tenerife, en una propuesta nominal que cierra el artista Pepe Viyuela. En el puesto séptimo figura Jorge Moruno, responsable de Discurso de Podemos. El lunes visitó Tenerife. “Nuestra candidatura es una fotografía del país real, diverso, con gente que proviene de variados ámbitos sociales y con implantación en distintos territorios”, declaró al DIARIO.

Durante la entrevista, Moruno hizo énfasis en tres aspectos: “Feminizar Podemos; otorgar mucho peso al papel de los territorios, con plena autonomía para decidir sobre las alianzas y con una adecuada dotación de recursos; además de invertir el sistema organizativo piramidal y jerárquico para adoptar uno horizontal y enraizado en los territorios, que trabaje en lo cotidiano”.

El equipo de Errejón pone el foco en la lectura del momento político, de ver qué pasos hay que dar para avanzar hacia el objetivo: “Entendemos que los partidos viejos [PP y PSOE] son incapaces de responder a los grandes problemas de la ciudadanía española. En esta tesitura, Podemos no tiene que conformarse con lo conseguido. Lo que deberíamos hacer es revalidar la confianza de las personas que se sumaron al cambio y ampliar la base social para atraer a los que faltan. Atrincherarnos en lo logrado a la espera de que pase el invierno es un error estratégico. No ganaremos las elecciones si la ciudadanía no nos imagina gobernando y demostramos que ya somos útiles”.

Jorge Moruno alerta de que las cuitas internas restan capacidad en la toma de iniciativas: “Hay que actuar antes de que te entreguen el plato cocinado. Se trata de evitar que el Partido Popular y el Partido Socialista vacíen de poder al Legislativo y pacten por detrás que el PSOE apoye las líneas troncales del PP (el techo de gasto, por ejemplo) y que, a cambio de eso, repartan migajas para simular que es la oposición, cuando resulta que el PSOE es rehén del PP”.

Después de un plácido periodo de calma chicha, los resortes de las discrepancias han saltado por los aires en Canarias, con dimisiones y expulsiones. Sin meter los dedos en el enchufe de las corrientes de la formación en el Archipiélago, Moruno reivindica una comisión de garantías, el tribunal de Podemos, “independiente, que no esté sujeta ni por activa ni por pasiva a criterios políticos partidistas”.

Del análisis de la actualidad tampoco queda fuera el denominado derecho a decidir: “Es una cualidad esencial de la democracia. La gran pregunta de la política es quién decide qué y en esa lógica se enmarcan las demandas nacionales. En el caso de Cataluña, estoy convencido de que el mero hecho de acercarse a dialogar desactiva el independentismo”.

Se aproxima el día de San Valentín, que a veces se confunde con Halloween. Por las calabazas. Íñigo y Pablo se han profesado amor eterno, como casi todas las parejas. Pero Jorge repudia la escenografía de las telenovelas y apela al consenso sobre el disenso.

Manuel González Mauricio

Psicólogo, realizador audiovisual y animador, el secretario general del Consejo Ciudadano de Podemos en La Laguna va de número 50 de la lista de Íñigo Errejón. Ya fue candidato al Senado.