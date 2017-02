Risto Mejide logra cabrear, y mucho, a Esperanza Aguirre en Chester

El programa de Cuatro ‘Chester in love’ que presenta el popular publicista Risto Mejide ha vuelto a ser noticia. Esta vez, debido a un enfado por parte de Esperanza Aguirre sobre la presentación de uno de sus vídeos.

Risto quiso saber más sobre la educación anglófona de la política del PP y el programa emitió, entre otros, un vídeo sobre los escándalos de la política inglesa en el que, junto a las imágenes, se escuchaba el himno nacional británico. Un detalle que no gustó nada a Esperanza Aguirre.

“¿Pero por qué tenéis que poner el himno nacional británico como si esto fuera… Me parece muy mal estar en un programa en el que uno se dedica a denostar a los ingleses”.

“A mí no me gustaría que pusieran el himno nacional español y sacaran acusaciones de criminales. A mí no me parece bien, qué quieres que te diga. Pasan muchas cosas en Inglaterra. No solamente pasa esto. Por supuesto que ocurre, pero no todo lo que ocurre es malo. Y aquí da la impresión de que solamente ponéis lo malo”, insistió la política pese a que el presentador intentaba eludir el tema.