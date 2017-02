Sí Se Puede llama “traidor y estafador” a su exedil ‘fichado’ por CC en Tacoronte

“Estafador, hipócrita y un mal ejemplo para los jóvenes. Es un traidor a su partido y a sus votantes, a instancias del alcalde, Álvaro Dávila, porque para que un político se venda tiene que haber alguien que lo compre”. Así se refirió ayer la portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Tacoronte, Violeta Moreno, a su excompañero de filas el concejal Honorio Marichal, quien desde hace diez días se incorporó al gobierno de CC, razón por la cual ayer fue reprobado por todos los grupos de la oposición, mayoritaria en el pleno.

Moreno pidió perdón a la ciudadanía que confió en la organización ecosocialista e hizo referencia al pacto antitransfuguismo firmado por PP, PSOE, PNV, CIU, IU e CC y que este último partido a su juicio no lo cumplió.

Moreno sostuvo que Marichal “ha faltado a la verdad” y por eso le pidió, una vez más, que renuncie a su acta. Desde el comienzo de la sesión plenaria la concejal aclaró la situación de Marichal, quien se encuentra suspendido cautelarmente de militancia hasta que concluya el proceso iniciado por el comité de garantías del partido. Asimismo, tanto ella como el otro edil Ángel Guanche subrayaron su pertenencia a Sí se puede en sendos carteles con su nombre.

La portavoz del PP, Teresa Barroso, no sepronunció sobre la decisión de Marichal aunque no compartió su actuación. “Si no está de acuerdo en formar parte de una moción de censura tiene que tener la madurez para votar lo que crea”, opinó. Su homólogo en el PSOE, Carlos Medina, le pidió al concejal “tránsfuga” que reflexione y asuma responsabilidades, como él lo hizo en 2011 cuando llegó a un acuerdo de gobierno con Álvaro Dávila.

“Lo lamento Honorio pero creo que has metido la pata y le has hecho un flaco favor a los votantes de Sí se puede, donde estabas tú pero también los demás concejales”, le espetó el portavoz del grupo Mixto (NC y XT), José Daniel Díaz.

El alcalde, Álvaro Dávila, le recordó a Sí se puede que en Gran Canaria su partido apoyó la entrada de un exconsejero de Podemos, (en referencia a Juan Manuel Brito) y lo animó a seguir en política, junto con Nueva Canarias y PSOE, y sin embargo en Tacoronte reprobó a un edil por pasarse a otra formación política.

Marichal no se pronunció ayer en ningún momento durante la sesión. Tampoco quiso hacer declaraciones al finalizar pese a la insistencia de los medios de comunicación. Su sentido del voto en todos los asuntos fue el mismo que el de los concejales de CC. Así, aprobó desestimar el expediente de reclamación patrimonial de un vecino por 48.000 euros que desde 2007 y hasta 2015 presentó denuncias al Ayuntamiento al considerar vulnerada su intimidad y la de su familia por el ruido provocado por un local de restauración, que superaba dos veces lo permitido en la ordenanza municipal.

En este asunto, uno de los que más debate generó en el pleno, Sí se puede se abstuvo mientras que PP, grupo Mixto y PSOE lo apoyaron. El portavoz de este último grupo, Carlos Medina, leyó una carta del afectado en la que exponía su calvario durante estos años.