El Sobradillo gana por goleada entre los técnicos del Gobierno

El informe elaborado por los técnicos del Gobierno de Canarias para elegir la mejor opción a la hora de dotar al partido judicial de Santa Cruz de Tenerife de unas infraestructuras adecuadas para llevar a cabo sus funciones es abrumadoramente favorable a construir una gran Ciudad de la Justicia en un solar existente en la calle de Los Bimbaches, en el barrio de El Sobradillo.

Así lo detallaron ayer a este periódico algunos asistentes a las distintas reuniones que el Ejecutivo regional mantiene durante estas semanas para, tal y como está previsto en la Estrategia de Modernización de la Justicia, llegar a un acuerdo que permita acabar de una vez con el grave déficit de inmuebles que sufre tanto la capital tinerfeña como la de Fuerteventura. Dichas fuentes, que prefieren guardar el anonimato, reconocen su sorpresa ante lo contundente del informe gubernamental, que al parecer no encuentra ventaja alguna en las dos parcelas existentes en el polígono Cepsa-DISA y solo algunas en la de Cabo Llanos.

Por el contrario, para los técnicos del Gobierno de Canarias el solar de El Sobradillo no solo es el que más ventajas ofrece, sino que además no le encuentran inconveniente alguno. Tales ventajas pasan porque permite agrupar absolutamente todos los inmuebles del sector, es imposible mejorar sus comunicaciones, permite construir unos aparcamientos suficientes (como ocurre en Las Palmas de Gran Canaria), el terreno es propiedad de la Comunidad Autónoma y hasta es compatible con el planeamiento municipal. Por su parte, desde el Ayuntamiento no hay duda alguna: El Sobradillo es el caballo ganador.