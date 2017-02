De tal palo, tal astilla

Pese a que dejó el club en el año 2009, Cristo Marrero sigue siendo un ídolo y una referencia para la afición del CD Tenerife. El exdelantero y capitán blanquiazul, sigue vinculado al equipo de sus amores. Es el actual entrenador del Juvenil B, que marcha segundo en la clasificación. El pasado fin de semana se llevó una de las grandes alegrías que le ha brindado el deporte a su vida. Pero curiosamente, no tiene relación alguna con el fútbol. Su hija Andrea, de 18 años, debutó con el primer equipo del CV Haris Fígaro Peluqueros en el derbi canario ante el IBSA CV Gran Canaria.

La joven líbero jugó los últimos minutos de la victoria blanquiazul frente al cuadro grancanario. Su equipo ganó y ella cumplió su sueño. “Fue una experiencia única, y más tratándose de un derbi. Las sensaciones que viví son inexplicables y le agradezco mucho a David [Martín, el entrenador] la posibilidad de jugar los últimos puntos”.

Obviamente, su padre fue testigo de este inicio sentado en las gradas del Pablos Abril de Taco, la casa del Haris. “Es un orgullo. Vino toda la familia del Sur y estamos muy contentos”, comenta a DIARIO DE AVISOS el que fuera capitán del CD Tenerife. A Andrea nunca le ha gustado el fútbol. Su pasión siempre ha sido el voleibol. Por mucho que su infancia la pasó pegada al césped de los estadios, a ella siempre le sedujo más el parqué de los pabellones. “De pequeña jugaba en el colegio y me empezó a gustar. Me enteré de que en Granadilla había un equipo de promoción. Me apunté y cada vez me gustó más. El fútbol no me atrae”, asegura la jugadora del juvenil. Cristo recuerda que a su hija nunca le atrajo demasiado el deporte rey: “Sí que jugaba algo con sus primos, pero nunca lo llegó a practicar. Su sueño siempre ha sido jugar a voleibol y es lo que lleva haciendo desde que era pequeña. Ese es el deporte que le hace feliz y yo estoy contento de que ella siga creciendo como deportista y como persona”.

Andrea estudia francés y no descarta estudiar otra carrera, siempre que también esté relacionada con los idiomas. Mientras, sigue progresando para lograr la que es la mayor ilusión de su vida: ser una jugadora profesional de voleibol. “Sabemos que es tremendamente difícil. No obstante, David lleva muchos años trabajando muy bien las categorías inferiores y sé que, siempre que pueda, le va a dar oportunidades a las chicas de la tierra”, comenta el exfutbolista y actual entrenador de la base blanquiazul.

Mientras, Andrea se permite la licencia de soñar por todo lo alto. “La verdad es que no tengo un límite. Es un reto muy complicado, pero, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, se puede llegar a conseguir. Nada es imposible. Todo se consigue con empeño, ilusión y mucha actitud”, afirma una Andrea que sorprende por la madurez que demuestra teniendo apenas 18 años.

Ganas desde luego que le pone. Le dedica cuatro horas diarias al voleibol, descansando solo un día a la semana. “Es cuestión de organizarte. A veces se hace complicado llevar el ritmo diario, pero es cuestión de organización”, abunda.

Y mientras su padre sueña con vivir de cerca el ascenso del CD Tenerife a Primera División, ella imagina a su equipo ganando el título liguero, la alegría que le falta este año al Haris Fígaro Peluqueros para completar un año más que redondo.

Con la organización del Club Voleibol Haris y la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava, el Ayuntamiento de Los Realejos, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, la Superliga Júnior Femenina 2017 fue presentada en la mañana de ayer en las instalaciones del concesionario oficial de Volkswagen Canarias, patrocinador oficial de la competición. De esta forma, ya está todo listo para que, del 1 al 5 de marzo, 17 equipos procedentes de toda España se den cita en Tenerife para determinar el nuevo campeón de la competición.

Los equipos que disputarán este torneo serán: VP Madrid, CV Viladecans, Arona Tenerife Sur, UVA Maristas, AD Aguere, CVB Barça, Doket Élite Voley, San Roque, CV JAV Olímpico, Universidad de Burgos, CV Sans Esteve, V Mencey Realejos, CV Vall d’Hebron, Cuesta Piedra Santa Cruz, CV Sayre, CV Guía y el equipo organizador, Hospital Parque Haris.