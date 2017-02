“Quiero ser la primera presidenta del Partido Popular de Canarias”

La diputada autonómica Cristina Tavío (vicepresidenta segunda del Parlamento autonómico) anunció ayer lo que hasta ahora era solo un rumor: será candidata a presidir el PP canario en el congreso que celebrarán los populares en marzo. Lleva dos décadas en el partido, donde ha ocupado relevantes cargos públicos y orgánicos, lideró el PP tinerfeño y llegó a ganar las elecciones en la capital de la Isla como aspirante a alcaldesa. Tavío lamenta que el PP de Canarias, con Asier Antona como presidente “interino”, muestre “una cierta obsesión por entrar en el Gobierno regional”, “cayendo en la trampa de CC” y “desaprovechando” el ofrecimiento de diálogo de los demás partidos, como en lo referido a la reforma del sistema electoral canario.

-¿Ya ha meditado si va optar a la presidencia regional del PP ?

“Seré muy clara: presento mi candidatura a presidenta regional del PP, no por un oportunismo personal, y en absoluto pensando en lo que no debo, sino, precisamente, en lo que debo hacer en estos momentos. Es una decisión muy meditada, y sé que conllevará distintas posiciones, opiniones y posturas, y también, claro está, ciertos riesgos y dificultades, pero después de 20 años dedicada en cuerpo y alma al partido en Tenerife, con un intenso y constante trabajo diario, siendo miembro de la Ejecutiva Nacional 16 años seguidos, me he visto en la encrucijada de ahuecar el ala, como se dice, y optar por el camino fácil, o bien apostar por una decisión nueva y valiente dentro de nuestro partido”.

-¿Se decanta, pues, por la segunda opción, será candidata?

“Sí. Mi trayectoria de tantos años y con puestos de responsabilidad me obligan a presentarme. En estos momentos, y a estas alturas, no es una opción, sino una obligación que no puedo, ni debo, eludir. Todos me conocen bien, y saben que no soy mujer de pasar de puntillas; soy aplicada y me gusta cumplir a fondo con mis obligaciones. Esta candidatura es para mí un deber inexcusable hacia mi partido y hacia Tenerife”.

-Usted dijo reiteradamente que esperaría al congreso nacional de este fin de semana. ¿Por qué adelanta la decisión?

“Si yo presentase mi candidatura después del congreso, en caso de que no renovase mi presencia en el máximo órgano nacional de mi partido, algunos querrían hacer ver que mi candidatura no responde a una decisión meditada, sino a una revancha. Y nada más lejos de la realidad: Quiero dejar bien clara mi admiración y lealtad a Mariano Rajoy; creo en su liderazgo, porque siempre ha demostrado hacer y decidir lo mejor para todos. Ese reconocimiento está muy por encima de cualquier decisión que él tome”.

-Asier Antona llegó a pedir a todos en el PP canario centrarse ahora en el congreso nacional…

“Me siento liberada para anunciar mi candidatura, pues nuestro actual presidente regional adelantó los tiempos de su campaña, incumpliendo el mandato de la Junta Directiva Regional de conducirnos de forma transitoria a un congreso abierto, con candidatos que tuvieran igualdad de oportunidades, velando por la neutralidad y transparencia de todo el proceso, que es lo que la sociedad exige. Se lo digo más claro: en estas semanas he visto gestos, y hasta exhibicionismo de apoyos, inaceptables para los tiempos que corren”.

… Pero el actual presidente es Antona…

“Accedió a la presidencia de forma provisional. Él es plenamente consciente de una realidad: es un presidente interino. En el partido le dimos el mandato de llevar a cabo una transición tranquila, no un cheque en blanco; pero sí recibió un PP unido, cohesionado y fuerte… Tuvo la oportunidad de hacernos crecer y, sobre todo, de representarnos a todos, pero no lo ha cumplido y somos muchos los que echamos de menos un liderazgo que una. Le digo más: un verdadero líder no ve enemigos cuando los que estamos delante somos compañeros de partido. Esta búsqueda de enemigos le llevó a marginar a personas muy válidas, cambiar los órganos de dirección para adaptarlos a sus necesidades y, lo que es peor, utilizar la marca del PP para su campaña personal, #AsierEnRuta, cuando ni Rajoy ha sido elegido.

-¿Se considera más preparada que Antona para liderar el PP?

“Sí, por mi trayectoria y mi preparación, pero, sobre todo, por mi acreditada capacidad de unir a las personas. Asumí la presidencia del PP de Tenerife tras cinco presidentes en dos años, y con los personalismos a flor de piel. Hoy nadie discute que el PP de Tenerife es una alternativa de gobierno y un partido ganador. Además, mi candidatura representa la única oportunidad de Tenerife en 20 años de aspirar a una presidencia regional que ya nos toca. Hemos trabajado mucho para ello”.

-Es llamativo que lo diga quien ha sido parte del equipo de Antona…

“No soy ambiciosa y no llevo toda la vida maquinando una estrategia así, pero viendo los errores de Asier Antona, por primera vez siento que tocan otras formas, pero toca que todo el mundo se sienta válido y útil en mi partido. No nos sentimos representados por su forma de entender la política y Canarias. Tenemos un presidente que habla más de sí mismo que de los canarios. Él se ha esforzado en proyectar un liderazgo individual que pertenece al pasado. Toca otra forma de liderazgo colectivo, de trabajo en equipo, y siento la responsabilidad de demostrarlo. Si no doy este paso, defraudaría a tanta gente que ha confiado en mí estos años”.

-¿No le parece suficiente el tirón de Antona en La Palma?

“Efectivamente, pero le queda aún mucho trabajo para ganar en La Palma, donde tiene un equipo muy preparado. Para gobernar Canarias también tenemos que volver a ganar allí. Tanto Juan José Cardona como yo hemos sido capaces de ganar unas elecciones municipales en las dos capitales canarias, en mi caso en las peores condiciones posibles, con todas las instituciones al servicio de la maquinaria electoral de CC”.

-¿Qué opinión le merece entonces como candidato?

“Me parecen muy válidas todas las opciones. Estamos en puertas de un congreso, y nosotros no tenemos primarias: pretendo que sea una oportunidad para debatir sobre las ideas y las formas de ver Canarias. Lo que está en juego es una opción ganadora en 2019”.

-¿No cree entonces en un proyecto, el de Antona, del que usted todavía hoy forma parte?

“Yo he estado en su equipo, y en algunas cosas no hemos coincidido o no me ha hecho caso, pero prefiero hablar de futuro. Creo que Australia Navarro y Asier, por ejemplo, han acertado en su discurso de la responsabilidad, marcando el camino de nuestra actitud ante una CC débil y frágil, y exigiéndoles traer al Parlamento los problemas reales de los canarios; pero ha faltado liderazgo para aprovechar el ofrecimiento de diálogo que nos han hecho las demás fuerzas de la oposición”.

-¿Por ejemplo?

“Falta liderazgo porque se ha dejado entrever cierta obsesión por entrar en el Gobierno canario, cuando lo que tenemos que hacer es aprovechar ese ofrecimiento para, de una vez, modificar el sistema electoral canario a través de acuerdos con el PSOE, Podemos, Nueva Canarias e, incluso, con Ciudadanos. De nuevo, hemos caído en la trampa de CC, que nos ha vuelto a enredar con el debate del sistema electoral en una Comisión del Parlamento canario, cuando la decisión la tiene que tomar el Congreso de los Diputados, donde hay 350 parlamentarios, y solo uno es de CC. A este paso, en 2019 volveremos a unas elecciones autonómicas donde la tercera fuerza en votos tendría la mayoría, y yo no estoy dispuesta a esperar más. Canarias no puede esperar más”.

-Entonces, ¿me dice que los acuerdos de su partido con CC no valen para nada?

“Le niego la mayor. Yo creo profundamente en que es el momento de aprovechar el diálogo con todas las fuerzas políticas. Esto lo ve cualquiera: a escala regional toca tener paciencia y negociar con Coalición Canaria asuntos para Canarias y los canarios, exigiéndoles una mejor gestión y, al mismo tiempo, dialogar a nivel estatal con el PSOE y con todos los partidos sobre avances importantes para todos, entre los cuales una prioridad debe ser cambiar la esperpéntica, anacrónica y desproporcionada ley electoral canaria.

-¿Qué mensaje le envía usted a los afiliados del PP?

“Sinceramente, creo que el PP está preparado para que lo presida una mujer que sepa guardar los equilibrios que necesitan las ocho islas, y que aproveche la fuerza, la mejor versión de cada uno, para sumar en un proyecto regional colectivo que enamore a los canarios en 2019”.