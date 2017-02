El Iberostar Tenerife enfrenta un partido en el infierno

La Basketball Champions League llega a su momento más importante y el Iberostar Tenerife lo hace pleno de moral. Los de Txus Vidorreta se ven las caras esta tarde (17.30 horas, Gol) con el PAOK en su temido pabellón de Salónica. Los blanquinegros han perdido solo tres partidos en su feudo pero, a priori, son inferiores a los aurinegros.

Estados Unidos

Las estadísticas dicen que los tres jugadores norteamericanos del PAOK marcan la diferencia. Thaddus McFadeen es su máximo anotador, con 20 puntos de media por encuentro, y Keith Clanton el jugador que más rebotes coge (10 por partido). Jordan Sibert es su principal amenaza exterior y, a partir de ahí, una serie de rocosos jugadores griegos, apoyados por el letón Zanis Peiders tratan de hacer partidos trabados, duros y lentos, en los que anotar más de 70 tantos es todo un logro. Todo lo contrario que el Iberostar Tenerife.

Imponer el ritmo de partido es vital para el encuentro de hoy. Con dos estilos antagónicos, el equipo que sea capaz de imponer su estilo tendrá buena parte del encuentro ganado, más aún después de que los de Salónica sean sumamente agresivos y suelan llevar sus compromisos a un nivel físico difícilmente igualable. A pesar de ello, el CB Canarias es superior técnica y tácticamente, además de llegar con la moral por las nubes tras ganar al Fuenlabrada en su pista.

Que los aurinegros sean el mejor equipo visitante de la Liga Endesa y de la Basketball Champions League es otro de los datos para confiar en lograr un buen resultado de un pabellón que se llenará, ya que, para asegurarse una buena entrada, la directiva griega a fijado precios populares.

El mejor resultado

En caso de no lograr ganar, el Iberostar Tenerife es consciente de que esta eliminatoria es un partido de 80 minutos. Es lo que más ha repetido Txus Vidorreta a sus jugadores desde que pisaron suelo griego, algo que les recordó ayer, al entrenar en el PAOK Sports Arena. Los de Salónica ya saben lo que es jugar este tipo de cruces, ya que en la anterior eliminatoria perdieron en su pista de dos puntos ante el Partizan (74-76), pero, contra todo pronóstico, logró levantar la eliminatoria en Belgrado (82-78) consiguiendo el pase a octavos. A pesar de que el PAOK, como varios de sus jugadores, es un habitual de las competiciones europeas, este factor no debe ser demasiado importante, ya que en el Iberostar Tenerife solo Bassas y Petit juegan este curso por primera vez en torneos continentales y ambos no han acusado la presión de competir ante jugadores y en pabellones desconocidos.

Pese al factor ambiental, si nada extraño ocurre, la eliminatoria se resolverá en el cruce. Eso, si el Iberostar no deja el mismo sentenciado hoy.