Una costurera del Carnaval ‘reciclada’

Isabel Núñez es una de las muchas modistas que, desde hace ya bastantes meses, trabaja para que todo esté listo para el Carnaval chicharrero. En su taller, ubicado en la zona de Las Mercedes (La Laguna), junto a una compañera, pasa cada día alrededor de doce horas para elaborar las fantasías de los grupos a los que viste.

En concreto, esta costurera se encarga de los componentes de la batucada en las comparsas Los Joroperos y Danzarines Canarias, explica a DIARIO DE AVISOS. Precisamente, ambas agrupaciones fueron premiadas con el primero y segundo galardón, respectivamente, el pasado sábado en el certamen de comparsas en el apartado de Presentación, lo que supone el aval al trabajo de Isabel, que junto a otras tantas personas hacen posible que todos los grupos de la Fiesta de la Máscara estén perfectamente ataviados. En total, el estudio de esta modista ha vestido a entre 70 y 80 comparseros.

Aunque en estas últimas semanas, sobre todo después de las navidades, la actividad se ha intensificado para que todo estuviera listo, el trabajo comenzó, entre los meses de octubre y noviembre. Eso sí, un poco antes, sobre el mes de septiembre se empezaron a ver los bocetos con los diseñadores, a hacer las pruebas con las telas y a coger las medidas.

Isabel se inició en el mundo de la confección hace diez años, aunque para el Carnaval lleva trabajando siete años. Sostiene que la mayor parte de su actividad anual está centrada en estas fiestas, aunque el resto de meses lleva a cabo otras labores de costura, para cualquier cliente. “Durante estas fechas el taller esta cerrado al público, solo nos centramos en Carnaval, para poder sacar todo el trabajo bien”, detalla.

Aunque la costura era algo que siempre le había gustado, hasta hace diez años no se ha dedicado a ello como actividad profesional. De hecho, Isabel trabajó toda su vida en una compañía de seguros, hasta que se quedó en paro con 40 años. “En ese momento aproveché para formarme e hice dos ciclos de corte y confección y de patronaje en el Instituto Las Indias, porque era algo que me gustaba, y ahora, con 55 años me dedico a esto de forma profesional y estoy encantada”, afirma. “Me siento muy a gusto con el cambio, ahora no pesan las horas de trabajo”, resalta. A lo largo de estos años en los que lleva trabajando en el Carnaval chicharrero cuenta que, poco a poco, han evolucionado los diseños que confecciona. “Antes no se prestaba tanta atención al vestuario de la batucada, mientras que ahora sí, se ha enriquecido bastante y ha cobrado más protagonismo”, explica. Asimismo, destaca su buena sintonía y colaboración con los dos diseñadores con los que trabaja: Santi Castro y Borja Abreu. Pese a su dedicación en el trabajo y lo contenta que está de haber dado este paso, Isabel confiesa que no es demasiado carnavalera, pero que lo vive de forma especial desde su taller.