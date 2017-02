XTF-NC afirma que el alcalde “miente” en el caso del servicio de grúas de La Laguna

El portavoz adjunto de XTF-NC y representante de este grupo municipal en la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio de grúas en La Laguna, Juan Luis Herrera, lamentó ayer, en un comunicado, que el actual alcalde y responsable del área de Seguridad en la época en que ocurrieron los hechos, José Alberto Díaz, esté “mintiendo alegremente para sacarse sus responsabilidades de encima”.

El alcalde compareció en la comisión el pasado lunes y su intervención fue muy criticada por XTF-NC y Unid@s se puede, que denunciaron que lo único que hizo Díaz fue remitir al expediente administrativo.

En el comunicado de ayer, Herrera señaló que José Alberto Díaz “se ha atrevido a decir que ni él ni el Gobierno local (CC-PSOE) tenían conocimiento de lo que estaba pasando” con respecto al supuesto robo de piezas de vehículos en el depósito municipal. Sin embargo, el edil recordó que hay constancia de un informe de la Policía Local, con fecha 24 de mayo de 2011, que expone “con todo lujo de detalles cómo se habían desvalijado más de 100 vehículos”.

El edil de XTF-NC añadió que el alcalde dijo, literalmente: “Si no hay ninguna denuncia sobre el robo de piezas… nosotros no tenemos conocimiento de eso, al menos mientras yo estaba de concejal”. De ahí, que, para Herrera, “resulte muy difícil de creer que no fuera esta denuncia policial una de las primeras cuestiones que tuviera que abordar nada más hacerse cargo del Área de Seguridad en julio de 2011”. El edil volvió a condenar la actitud de José Alberto Díaz, quien “además de faltar al respeto a los concejales de la oposición, se mostró poco colaborador y se limitó a echar balones fuera”.