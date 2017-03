Abandona su negocio dejando deudas con 15 trabajadores y con proveedores

Un grupo de 15 trabajadores de la restauración en Los Llanos de Aridane, buscan respuestas y una salida a su compleja situación laboral, después de que el arrendatario de una de las cafeterías y sala de juego de una popular franquicia, haya desaparecido del negocio desde hace siete días, dejando tras de sí, aseguran en sus denuncias ante la Inspección de Trabajo, nóminas impagadas, indemnizaciones pendientes y hasta liquidaciones por finalización de contrato.

Los afectados son madres y padres de familia que aseguran que fueron conscientes de la grave situación días antes de que desapareciera dejando el negocio en manos de los empleados, que no sabían qué debían hacer ni cómo actuar. Uno de los afectados relata que “me pagó con un cheque sin fondos y no pude pagar el alquiler”. Los trabajadores no dan crédito a los hechos que han vivido días atrás, cuando acudieron a sus puestos de trabajo y evidenciaron que, pese a los reiterados intentos por localizarlo y por mantener el negocio abierto, el arrendatario de la cafetería y de la sala de juegos que los contrató no aparecía y evitaba cogerles el teléfono.

Fuentes sindicales autorizadas han recordado que esta situación, que ha causado estupor entre comerciantes y trabajadores de la zona, “ha sido y es más habitual de lo que parece. Sobre todo se ha venido dando en empresas pequeñas, especialmente en negocios relacionados con la construcción”. Aclara que “esto no es solo por la crisis económica, sino por la falta de seriedad y la irresponsabilidad de algunos que quieren hacerse pasar por emprearios”.

En su análisis de la situación, una de las mujeres con mayor experiencia en derecho laboral en el sindicato Comisiones Obreras de La Palma, Paqui Fernández Aguilera, explica que, “aunque este caso no nos ha llegado aún, en la mayoría de estas situaciones los trabajadores llegan a asumir situaciones insostenibles durante mucho tiempo y solo acuden a denunciar cuando las cosas son insostenibles, afrontando una pérdida de derechos que escandalizaría a cualquiera”. Recuerda que “es mejor prevenir y hacer valer los derechos, porque no hacerlo solo empeora la situación como estamos viendo con mucha frecuencia”.

El último día que el arrendatario de este negocio tuvo contacto con los miembros de su plantilla según el relato de los afectados fue el pasado jueves, fecha en la que “retiró del local parte de la mercancía”. Desde esa fecha “no aparece por ninguna parte; lo único que sabemos por gente cercana es que ha solicitado trabajo en un hotel y que en los próximos días entraría a trabajar, todo eso mientras nosotros nos hemos quedado literalmente en la calle, con un recorrido de denuncias y nos tememos que de mucho tiempo por delante sin ver ni el dinero que nos debe “, aseguró uno de los afectados.

Otros empleados detallaron que lograron, a través de la asesoría del arrendatario de este negocio, la carta de despido de forma que “sí podremos al menos cobrar el paro”. Los trabajadores afectados han notificado la situación ante una organización sindical para buscar asesoramiento, además de presentar ante la Inspección de Trabajo dependiente del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social la correspondiente denuncia, seis de las cuales fueron interpuestas ayer mismo.