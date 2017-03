Sanjuán (NC), no descarta apoyar la censura contra el alcalde capitalino

Las aspiraciones de volver a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma, del popular Juan José Cabrera Guelmes, podrían llegar a materializarse. Depende exclusivamente de la decisión que adopte la concejal del grupo Mixto y miembro de Nueva Canaria, Maeve Sanjuán, ante una posible moción de censura contra el socialista Sergio Matos, de momento al frente del consistorio gracias al apoyo de CC.

Sanjuán asegura que su respaldo a una moción de censura contra Matos es “algo que no descarta” porque “lo tiene que decidir el partido” y que “no tiene que ver como mi decisión particular”. Agrega la edil que el hipotético apoyo al derrocamiento del regidor socialista pasaría “por unos condicionantes de futuro” e insiste en que “de momento no ha habido ninguna conversación con ningún partido”.

Más claro lo tiene el edil de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, que subraya que “la única moción de censura que llegaríamos a apoyar es una que estuviera justificada por un caso de corrupción, algo que no se da en este caso”. “Nosotros no vamos a apoyar ningún cambio de gobierno para favorecer un acuerdo de CC y PP porque es más de los mismo; lo que no han hecho en más de 20 años no lo van a hacer ahora”, afirmó.

San Gil explica, al rechazar de plano un supuesto derrocamiento de Sergio Matos para dar la alcaldía al popular Juan José Cabrera Guelmes, que “lo único que ha hecho durante sus dos mandatos en el gobierno municipal, desde 2007 hasta 2015, primero con CC y luego con el PSOE, ha sido lograr la recalificación de los suelos del Plan Parcial de la Caldereta, donde supuestamente tienen participación él y su familia, y cuyos 13.000 metros cuadrados han pasado de suelo rústico a urbano, con la posibilidad de construir hasta en 5.000 metros y con edificios de una altura de nada menos que nueve plantas”.

El concejal no adscrito tras su expulsión de Izquierda Unida, Antonio Ermetes, imposibilitado para apoyar una hipotética moción de censura contra Sergio Matos, reconoció que “hace un año responsables de CC y miembros del PP mantuvieron conversaciones conmigo por este asunto y yo la única condición que puse es que fuera alcalde alguién de CC, pero la cosa quedó ahí y nunca volvieron a plantearme el asunto”. Tiene claro que, de tener validez su voto, apoyaría la salida de Sergio Matos de la alcaldía, porque “no se cumplen ni se ejecutan las mociones que se aprueban en pleno, algo que resulta inadmisible”.