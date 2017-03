Adelanto del videoclip de Manel Navarro para Eurovisión con imágenes de Tenerife

RTVE ha publicado el primer teaserdel videoclip de Manel Navarro, representante de España en el Festival de Eurovisión 2017, y que ha sido grabado en el norte de Tenerife.

Este primer adelanto del vídeo del tema Do It For Your Lover que aspira a ganar el festival europeo, desprende alegría comenzando con un viaje en jeep recorriendo las carreteras del norte tinerfeño, todo en un ambiente muy isleño y surfero.

El director del vídeo es Mauri D. Galiano, que ya ha firmado otro clips musicales de Dover, Abraham Mateo, Izal, Ana Mena, CNCO, Ed is Dead, Dinero o Kitai.