El analista de la BBC ‘repite’ el vídeo viral

El analista político Robert Kelly estaba en plena intervención en directo desde su casa para la televisión cuando sus hijos entraron en el lugar desde donde el analista le hablaba al país de la situación política. Una escena divertida y que ha sido lo más comentado en los últimos días en las redes sociales. El vídeo de la BBC pronto abrió el debate de las ventajas e inconvenientes de trabajar desde casa y es ahora el periodista el que ha querido quitar hierro al asunto grabando un nuevo vídeo.

En una entrevista para el Wall Street, Robert admite que fue una situación “de comedia de los horrores, aunque al final divertido. Hice esfuerzos por no reírme”. Se olvidó de echar el pestillo de la puerta y por lo normal los hijos no la abren pero en este caso no fue así, se colaron en el plano del padre y como él mismo dice, “hice a mis familia famosa en Youtube”.