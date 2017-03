Antona, abierto a hablar con CC, pero no de entrar en el Gobierno

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, manifestó ayer que siempre ha estado abierto a hablar con CC, y con el resto de partidos, de los principales problemas del Archipiélago, pero no para ver si los populares entran en el Gobierno regional. En este sentido, comentó que “nunca” han cerrado las conversaciones ni con CC ni con ninguna otra fuerza política. “Estamos permanentemente con las conversaciones encima de la mesa”, insistió, “pero estamos para hablar, no de puestos, ni de áreas, ni para ver si entramos o no en el Gobierno, sino de los principales problemas de Canarias y de cómo resolverlos”. El gran desafío del PP es, recalcó, “ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019”. Desde esa perspectiva, pidió a sus compañeros que se dejen toda su “energía” para que el Partido Popular “coja las riendas de Canarias”, declaró tras presidir el primer Comité Ejecutivo Regional con su nueva estructura.

Antona expuso que han diseñado una “estructura dinámica” liderada por él y que tiene como ejes a la secretaria general, Australia Navarro, “que sigue por su capacidad, y por todos estos meses de trabajo intenso”. Además, se ha creado la figura del coordinador general, que recae en Lope Afonso, “que ha demostrado allá donde ha estado una enorme capacidad y una gestión fantástica” al frente del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Habrá cinco grandes áreas dentro del PP regional: la Vicesecretaría de Organización; la de Acción Sectorial; la de Acción Política, Cargos Públicos y Cargos Orgánicos; la de Afiliación, Movilización y Participación; y la de Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías.

El presidente afirmó que, mientras otros partidos miran al pasado y “tropiezan” con el presente, los populares trabajan por construir un futuro mejor: “Hay tanto por mejorar y tanto camino por recorrer como tanta es nuestra responsabilidad. Canarias está cambiando, el presente nos llama y el futuro nos espera”. Así lo expuso en la clausura del 14º Congreso, celebrado el viernes y el sábado en la capital grancanaria, una cita de la que salió con un respaldo del 98,6%, tras superar holgadamente a Cristina Tavío en la fase previa. En el Recinto Ferial de Canarias (Infecar), la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional, Andrea Levy, resaltó que Canarias es una prioridad para el Partido Popular, lo cual “se demostrará” en las reformas del Estatuto de Autonomía, del REF o con la financiación autonómica. “Me siento profundamente orgullosa de lo que he visto estos días en Canarias y quiero dar la enhorabuena al nuevo comité ejecutivo del PP de Canarias”. Levy felicitó a Antona: “No has venido aquí a servir tus propios intereses, sino el interés general de todos los canarios. Te doy la enhorabuena no solo porque has ganado, sino porque tenías el mejor proyecto”.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, celebró el “desarme unilateral e incondicional” de ETA y recordó que su partido “está donde siempre, en el apoyo a las víctimas y a tantas personas que están sufriendo todavía a causa del terrorismo”. En relación al PP canario, Pastor destacó que el suyo es “el partido más grande de Canarias” y también la “vocación de gobernar por el bien común”.

La ejecutiva celebra su primera reunión, con 32 personas

El nuevo Comité Ejecutivo del PP canario reúne a 32 personas bajo el liderazgo de Asier Antona. El comité mantuvo ayer su primera reunión en la sede congresual, con María Australia Navarro y Lope Afonso, que ya ejercen como secretaria general y coordinador general, respectivamente. Gabriel Mato es el presidente del Comité Electoral; María del Mar Arévalo, del de Derechos y Garantías; María Amador, Nuevas Generaciones; Pepa Luzardo, coordinadora de la Oficina Parlamentaria; Andrés Miranda, Comité de la Experiencia, y Zacarías Gómez asume Tesorería.

Las cinco vicesecretarías corresponden a Carlos Ester (Organización), Luz Reverón (Acción Sectorial), Felipe Afonso (Acción Política y Cargos Públicos), Zaida González (Afiliación, Movilización y Participación) y Bernardo Sagastume (Comunicación). En responsabilidades de coordinación general están Agustín Hernández (Organización), Jimena Delgado (Política Sectorial), Ángel Sabroso (Acción Política), Carlos Tarife (Afiliación), Natalia Mármol (Cargos Públicos), Óscar Mata y Orlando Padilla (Movilización), Regina García (Cargos Orgánicos) y Milagros Bethencourt (Participación). Gustavo González se encargará de la sección de Economía; Jorge Lahoud, de Sanidad; José Miguel Álamo, de Educación, y Rosa Viera de Social.

Comunicación se completa con Damaris Ferraz, Jéssica de León, Alejandro Sánchez y Jacobo Medina. Gustavo Sánchez también atenderá a los afiliados.