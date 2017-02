Antona y Tavío afrontan una votación crucial por el liderazgo del PP de Canarias

El despertador del PP de Canarias está programado para este jueves, 2 de marzo. Aunque la fecha se sitúe entre el Miércoles de Ceniza y el fin de semana de Piñata, no va a ser un acto oficial del carnaval. Eso sí, la imaginación es libre para buscarle un doble sentido al calendario. Llega la hora de que la militancia fije el rumbo del partido durante los próximos cuatro años. Tras el congreso nacional de febrero y a dos semanas del regional, los afiliados están convocados para votar en las sedes municipales e insulares del PP. En los locales habrá dos urnas: una para designar a los compromisarios que acudirán a la cita de los días 17,18 y 19, y otra para elegir directamente al presidente, Asier Antona, o presidenta, Cristina Tavío, del partido. El nombramiento se resolverá de inmediato solo si la diferencia es enorme, incontestable, en base a unos parámetros. De lo contrario, decidirán los delegados en el congreso.

Las dos candidaturas han llegado hasta aquí después de la retirada de Juan José Cardona y Enrique Hernández Bento. Este último se incorporó al equipó de Tavío y al exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria se le relaciona con Antona, a pesar de las críticas. Los indicios -respaldados por datos- dan como favorito al actual presidente, que prácticamente multiplicó por diez el número de avales (3.012 firmas por 282, cuando el mínimo era de 90), en un proceso salpicado de insinuaciones de amaño. Polémicas aparte, lo cierto es que Asier Antona se ha ido afianzando desde que, en abril de 2016, el Comité Ejecutivo Regional le cedió el testigo del dimisionario José Manuel Soria. Sus detractores o simplemente los desconfiados le echan en cara que sea de La Palma, un territorio con “escaso peso” en la estructura del PP, en contraste con el feudo que precisamente creó el exministro. Sin embargo, la ejecutiva del PP grancanario, encabezada por la secretaria general regional, Australia Navarro, le ha expresado un apoyo que no admite dudas. Lo propio hizo el grupo Popular en el Cabildo. Tenerife y otras islas también se han volcado con él. Además, once alcaldes canarios lo arroparon en un acto que Tavío calificó de “exhibicionismo institucional”. El destacado papel en la Caja Mágica (Madrid) testimonió su ascendencia en la cúpula nacional del PP. La visita de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no fue una mera casualidad. Al menos, Antona repartió estampitas con una imagen que vale más que unas cuentas palabras.

Por mucho recorrido que lleve andado Antona, Tavío no avanza a la pata coja. La expresidenta del PP tinerfeño observa la actualidad con la altura de miras que le proporciona la Mesa del Parlamento y no se conforma con ser muleta de nadie. A ver lo que pasa.

Una fórmula inédita

El PP se moderniza. La dirección nacional ha autorizado la celebración de una suerte de congreso asambleario en Canarias, Baleares, Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura o el País Vasco, donde se aplicará la máxima de un afiliado-un voto. Esta es, por consiguiente, una fórmula inédita que servirá de experimento. Con la modificación de los estatutos, se establece un sistema a doble vuelta opcional que no excluye el método tradicional para aquellas demarcaciones que así lo prefieran.