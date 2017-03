Antonio Tabares regresa al olimpo del teatro español

El escritor palmero Antonio Tabares regresa a la cumbre del teatro español, con la nominación de su obra Una hora en la vida de Stefan Zweig, para los Premios Max de las Artes Escénicas, en la categoría de Autoría Teatral, donde compite con otros 12 textos de autores como Juan Mayorga o Pau Miró. Tabares estuvo entre los tres finalistas de este premio con la obra La punta del iceberg en el año 2015, texto que al siguiente año fue adaptado al cine por el director tinerfeño David Cánovas.

Tabares reconoce que no esperaba esta nominación. “Estoy sorprendido, ni siquiera se me había pasado por la cabeza”, reconocía el autor a pocas horas de conocer la nominación, por la que está tan satisfecho, como por el hecho de que el actor que interpretó el papel de Stefan Zweig, Roberto Quintana, también haya sido nominado. “Me parece justísima su nominación”.

“Lo que más me gusta del teatro es que es un arte colectivo”, subraya Tabares. La obra la puso en escena la compañía sevillana Excéntrica Producciones, bajo la dirección de Sergi Belbel, y se representó, entre otros lugares, en la Sala Beckett de Barcelona. Un montaje que todavía se está representando, con un notable éxito de público y crítica. Tabares señala que est a difusión de la obra “ha facilitado que se conociera el texto y se pudiera valorar”.

“Me alegra mucho porque es una producción más modesta en cuanto a medios que La punta del iceberg, aunque profesionalmente la calidad es idéntica”. Incluso, es una obra teatral que Tabares escribió con anterioridad al trabajo que se estrenó en el madrileño teatro La Abadía. De alguna manera, fue el tirón de La punta del iceberg, el que permitió llevar a escena el texto dramático en el que Tabares describe los últimos instantes en la vida del escritor austriaco Stefan Zweig,.

A pesar de haber recibido los premios más importantes en España de escritura teatral y que sus obras se hayan representado sobre grandes escenarios del país, es difícil encontrar en Tabares una gota de triunfalismo. De hecho, sobre su Stefan Zweig señala que al “revisitar el texto descubro cosas que me gustan, pero hay otras, en el plano de la escritura, de construcción de la obra y de los personajes, que no me parecen bien resueltas”. “En la escritura hay que aprender a convivir con los errores”, añade.

Las Islas también están presentes en la nominaciones de los Max con Los Malditos, de la productora grancanaria Unahoramenos. Esta obra ha recibido la nominación en las categorías de mejor espectáculo revelación; autoría revelación, para Antonio Lozano; composición musical para espectáculo escénico, para José Brito; diseño de espacio escénico, para Mario Vegas; diseño de iluminación, para Iván Negrín; actor protagonista, para Gustavo Saffores; actriz de reparto, Soraya G. del Rosario, y mejor actor de reparto, para Emilio Buale.

En total son 23 las categorías a concurso de la 20º edición de estos galardones organizados por la Fundación SGAE, cuyo propósito es estimular y premiar el talento de los profesionales del teatro y la danza de España, además de la promoción de los espectáculos de la temporada.

Un total de 112 espectáculos de los 311 inscritos han sido seleccionados para participar como candidatos en la 20º edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, tal y como lo han decidido, en esta primera fase, los tres jurados territoriales designados por el comité organizador.

El jurado de Madrid ha estado presidido por Susana Sánchez y compuesta por Blanca Doménech, Ignacio García Garzón, Javier de Dios, Daniel Ramírez, Cristina Marinero, Raquel Molina, Luis Portales, Arantxa Vela Buendía y Eva María Garrido (Eva Yerbabuena), en calidad de representante del comité organizador.

El jurado de Cataluña, cuya presidenta ha sido Mudit Grau, ha estado formado por Albert Miret, Imma Fernández, Toni Martín y Paco Mir, en calidad de representante del comité organizador.

Y, por último, el jurado que representa a las otras quince autonomías ha estado presidido por Alicia Soto y compuesto por Ricardo Beléndez, María Soledad Limiñana, Javier Paisano, Juan Valentín Rodríguez Viera y Manuel Segovia y Robert Muro, en calidad de representantes del comité organizador.

Después de la primera fase de selección de los jurados territoriales, un tribunal formado por las tres presidentas de los mismos, cuatro personalidades de las Artes Escénicas y dos miembros del comité organizador, será el encargado de decidir los finalistas de las 23 categorías que concursan a la 20º edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.

Una categoría más a concurso

En este año 2017 el número de categorías a concurso será de 23, tras la incorporación de un nuevo galardón específico dedicado al espectáculo de calle. A estas estatuillas se suman, además, los tres premios especiales: Max de Honor, Max Aficionado y Max a la Contribución a las Artes Escénicas.

El Comité Organizador de la 20º edición de los Premios Max está compuesto por Manuel Aguilar, presidente de la Fundación SGAE; José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE; Juli Disla, director institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE; Paloma Pedrero, vicepresidenta del Colegio de Gran Derecho de la SGAE; y los autores Eduardo Galán, Ana Graciani, Paco Mir, Robert Muro, Manuel Segovia, Mercedes Suárez, Pere Tantiñá, Eva Yerbabuena y Joan Vives.