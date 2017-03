El asaltante tomó como rehén a una militar antes de morir abatido, según testigos

El individuo muerto a tiros esta mañana en el aeropuerto de París-Orly arrebató su fusil de asalto a una militar a la que tomó brevemente como rehén antes de morir abatido, según han confirmado testigos presenciales del incidente a la cadena BFM TV.

El ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, ha confirmado en rueda de prensa que el fusil del que se apropió el asaltante pertenecía a la militar, que en ese momento iba acompañada de dos compañeros reservistas.

“La tenía cogida por el cuello y estaba amenazando a otros dos militares con el fusil de asalto que le quitó a la chica”, explicó un testigo, identificado como Dominique, a la cadena francesa.

Los dos compañeros de la militar “abrieron fuego para proteger a su compañera y proteger al público”, confirmó el ministro Le Drian. Los tres pertenecían a la llamada Operación Centinela, encargada de vigilar los aeropuertos del país, y que ya ha sido objeto de varios ataques en el pasado.

El asaltante ha sido identificado únicamente como un islamista conocido por los servicios de Inteligencia y la Policía francesa, que una hora y media antes se enzarzó en un tiroteo contra tres agentes en un puesto de control de Stains, en las inmediaciones del municipio de La Corneuve, a ocho kilómetros de París.

El individuo se dio a la fuga con un Renault Clio que abandonó poco después y en cuyo interior se encontró una camisa manchada de sangre y un carnet de identidad, posiblemente el suyo.

