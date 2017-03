Enrique Hernández Bento denuncia al Partido Popular en los tribunales

El excandidato a presidir el PP canario, Enrique Hernández Bento, ha demandado al PP de Canarias ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria por posibles irregularidades en la organización de su próximo congreso regional y de las primarias para elegir a su presidente. En un comunicado, el exdelegado del Gobierno informó de que presentó su demanda el 27 de febrero, tres días después de renunciar a su candidatura y de sumar su apoyo a la de Cristina Tavío, que fue derrotada por Asier Antona en las primarias celebradas el pasado 2 de marzo.

El exdelegado defiende que él no ha atacado a nadie, ni ha roto “ningún consenso” dentro del PP, sino que se ha presentado a unas elecciones internas en una convocatoria que entendía como una expresión de democracia, nunca como una “guerra interna”, a pesar de que algunos compañeros le hayan tratado “como a un enemigo”. “Todavía hoy, después de lo vivido en los últimos días, muchos apelan a la unidad del partido, sin que les importe nada las irregularidades y los abusos cometidos.

Hernández Bento sostiene que en estas elecciones internas el Comité Organizador del Congreso del PP de Canarias ha cometido irregularidades, entre las que cita su “falta de neutralidad” y de “transparencia”, un “uso ilegítimo del censo electoral”, el “control de los ingresos de los afiliados que se ponían al día para poder participar en el proceso” electoral y “oscurantismo en todas las decisiones adoptadas”.

“No sería coherente permanecer impasible ante unos hechos que he denunciado ante el propio comité organizador del Congreso, aportando pruebas de las irregularidades cometidas y advirtiendo de que de no tomar las medidas oportunas, me reservaba el derecho de acudir a la Justicia; en el momento en que escribo estas líneas aún sigo esperando respuesta”, añade en su nota.

Entre tanto, ayer dos líderes del PP reflexionaron en público sobre entrar o no en el Gobierno canario. Por un lado, el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, reconoció en la Ser que lo que le “pide el cuerpo” es “estar en el Gobierno” canario, pero admitió que la “incógnita es cómo y con quién”. Confesó ser “consciente” de que “una alianza con CC quizá electoralmente no es lo más positivo para el PP, pero si uno está en política solo pensando en los intereses del partido es mejor quedarse en casa”. Eso sí, reconoció que “hay que hilar fino” porque la “situación es compleja”. Preguntado por estas declaraciones, el presidente regional del PP dejó claro, en cambio, que en su agenda no hay “ninguna cita marcada” para entrar como socio en el Ejecutivo regional ni para articular una mayoría alternativa al Gobierno de CC, informó Efe. Antona reiteró que su partido ha dicho “tanto a unos como a otros, cuando han querido oír, que en lo que tenemos que ponernos es a debatir los asuntos que están sobre la mesa” para resolver los problemas de los canarios. A su juicio, las palabras de Domínguez se han “malinterpretado” y “lo que quiso decir es que mañana mismo estaría dispuesto a hablar con el Ejecutivo para tratar los principales asuntos de Canarias”.