Candelaria invita a las ‘drags’ de Las Palmas, excepto a la ganadora ‘Sethlas’

Candelaria, de la mano de Juan Carlos Armas, primer teniente de alcalde y concejal de Fiestas, apuesta este año en su Carnaval por organizar por primera vez una gala drag. La misma tendrá lugar en el escenario de la plaza de la Patrona de Canarias el sábado 18, y más de uno ya ha comenzado a escandalizarse tras lo ocurrido en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Quizás por eso, y sin quizás, Juan Carlos Armas ha dejado claro que “hemos invitado a las drags de Las Palmas, porque queremos contar con dos o tres de ellas, pero no a la ganadora”, entre otras razones, dijo, porque “está muy solicitada tras la polémica suscitada”, aunque luego reconoce que “no creo que la plaza de la Basílica sea el mejor lugar para que actúe una representación que tanta polémica ha generado con los católicos; otra cosa bien diferente hubiera sido en Adeje o Puerto de la Cruz, por ejemplo”, aunque, para él, “en el arte lo comparto todo”.

Al contrario de lo que ocurre con el festival regional de murgas, “en donde el convenio nos obliga a invitar a los tres primeros clasificados de cada Carnaval, en este caso no tenemos obligación de invitar a los primeros clasificados”, comentó Armas, aún pendiente de cerrar la participación de las drags grancanarias, al coincidir la fecha con otra cita importante en Maspalomas. Pese a la gran polémica generada por la escenografía de la virgen y la cruz de Drag Sethlas, Juan Carlos Armas no piensa hacer un casting previo a las inscripciones ni censura antes de salir al escenario, porque “el secreto se lo guardan ellos”, ya que de lo contrario la gala perdería toda su esencia. “Cada uno es responsable y consciente de lo que debe llevar y cómo ponerselo, no vamos a estar midiendo los bañadores o quitando aquello para poner lo otro”, dijo el concejal de Fiestas y director de galas como la del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Aunque no quiso decirlo, a Armas la polémica generada con la última Gala Drag en Las Palmas le ha venido muy bien, porque ha crecido el interés por la primera experiencia de un espectáculo de este tipo en un sitio tan apegado a los creyentes católicos como la plaza de la Patrona de Canarias. Por lo pronto, a 10 días de la celebración, todavía no hay un número exacto de participantes, aunque la inscripción todavía está abierta, aparte de los invitados que lleguen de Las Palmas

La primera Gala Drag de Candelaria se celebrará el sábado 18 a partir de las nueve de la noche, aunque antes, este sábado, tendrá lugar el XVI Encuentro Regional de Murgas, con el que dará comienzo el Carnaval de Candelaria, que este año está dedicado a África.