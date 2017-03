El Carnaval en la calle, lo mejor

Mar Ejada Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval 2017 de Santa Cruz de Tenerife ya es historia. Ayer se puso el colofón al programa con el Domingo de Piñata y el tradicional concierto de la NiFú-NiFá en la plaza del Príncipe. Fue el broche a un mes de fiesta ininterrumpida que ha vuelto a proyectar nacional e internacionalmente la mejor imagen de la Isla, reforzando su aspiración de optar a la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su historia, su variedad y sus singularidades socioculturales. Es buen momento pues para hacer repaso y balance de todo lo vivido en estas cinco intensas semanas. La Redacción de DIARIO DE AVISOS ha querido realizar, por primera vez, su particular ranking de los actos del Carnaval 2017, para destacar qué ha sido lo mejor y qué puede y debe mejorarse, en nuestra modesta opinión, por el bien de esta fiesta popular y estandarte de la promoción turística de Tenerife.

Empezamos la clasificación por la cola, por lo menos valorado. Los redactores del Carnaval puntúan con un suspenso el escenario cutre del Recinto Ferial, que hizo añorar los grandes montajes escénicos de épocas pasadas. El mayor número de críticas llegaron al DIARIO por la música estridente de los escenarios del Carnaval de Día, que espantó al público familiar y adulteró la filosofía original de esta jornada festiva.

El Concurso de Rondallas quedó en un aprobado raspado. Es un acto que reclama algo de innovación para que no quede reducido a un reducto elitista y minoritario de la fiesta. Este año, por ejemplo, no consiguió llenar la Sala Sinfónica del Auditorio, que dispone de 1.500 localidades, todo a pesar del alto nivel de las rondallas, entre las que El Cabo se alzó con el primer premio de interpretación. Otro de los certámenes más flojos y mejorables, sin duda, fue el Concurso de la Agrupaciones Musicales. Aunque este año ganó en dinamismo con la incorporación de los dos sets giratorios en el escenario del Recinto Ferial, la calidad de los grupos sigue estando por debajo de lo que se debería exigir en una competición. Este año, Salsabor marcó la diferencia. Un 6 le pusimos a la Gala de Elección de la Reina Infantil, marcada por la decepción de que el dúo de estrellas invitadas, Gemeliers, solo interpretara una canción y en playback. Lo mejor, sin discusión, fue la ganadora, la niña Amaia Hernández. Con nota parecida se puntúan al Concurso de Murgas Adultas, que en realidad fue una decepción, porque varias de las favoritas no dieron la talla, lo que deparó uno de los certámenes de peor nivel de los últimos años, exceptuando a los justos ganadores, la murga Zeta-Zetas. Dentro de la mediocridad del certamen, hay que destacar que lo mejor fue la confirmación del salto de calidad de las murgas femeninas que, de seguir esta evolución positiva, el próximo año tendrán opciones de dar más de una sorpresa en el palmarés final. El Concurso de Murgas Infantiles merece mejor nota que el de los adultos, aunque solo sea por el derroche de ilusión de los niños y sus padres. En esta ocasión Los Castorcitos se alzaron con un más que merecido primer premio.

El Concurso de Ritmo y Armonía quedó deslucido por lo excesivamente largo y pesado del desfile, con muchos huecos entre las comparsas participantes. Aun así, sigue siendo uno de los que más público atrae. Los Joroperos se alzaron con el primer premio, tras haber conseguido el segundo en su concurso en el Recinto Ferial.

El Entierro de la Sardina y la Gala de la Tercera Edad rozaron el notable, y en ambos actos destacó el protagonismo del incombustible Pepe Benavente. Juana María Dorta se proclamó Reina de los mayores en un espectáculo que este año batió récord de participación. La gran agilidad y la numerosa participación fue lo mejor de la Cabalgata Anunciadora, a un buen nivel, al igual que la Gala de Elección de la Reina Adulta, favorecida también por la innovación del doble escenario del Recinto Ferial, y con la extraordinaria calidad de los diseños presentados. Enrique Camacho completó una gala muy ágil, en la que solo faltó una gran estrella invitada y repensar la fórmula de los presentadores. El cetro de Judit López, Reina del Carnaval 2017, tuvo consenso total.

Ranking del DIARIO

También con buena nota puntuamos el desfile de las Rondallas, aunque más por su acertado rescate que por la mejorable organización. Sin duda, es una aportación enriquecedora para el programa, que, además, pone en valor una de las joyas autóctonas del Carnaval chicharrero, como son las rondallas. Y ya entre lo mejor de este Carnaval 2017, la Redacción del DIARIO destaca los magníficos Concursos de Comparsas, con varias agrupaciones a un nivel espectacular que nada tienen que envidiar a grupos profesionales. Los Cariocas se proclamaron los reyes del Carnaval del Caribe con un gran espectáculo. Asimismo, sobresaliente, aunque aún en proceso de desarrollo y con una participación más escasa de lo deseable -solo cinco grupos concursaron-, la Canción de la Risa volvió a sorprender por su derroche de buen humor y desenfado. Está llamado a ser un acto a potenciar. En lo alto del ranking va también el Coso Apoteosis. El desfile resultó muy ágil y brillante, a pesar de que la falta de sol restó bastante público.

Pero, sin lugar a dudas, lo mejor del Carnaval chicharrero ha vuelto a ser la fiesta en la calle, el Carnaval callejero, la extraordinaria participación ciudadana -más que nunca-, con mucha seguridad y sin grandes incidentes. Los bailes de noche del Carnaval de Santa Cruz y los del Carnaval de Día son un ejemplo de cómo una ciudad puede manejar con seguridad y agilidad la confluencia de miles de personas en sus calles, donde la única protagonista posible es la diversión y las ganas de pasarlo bien de los carnavaleros. ¡Hasta el año que viene!