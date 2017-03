“Si César Manrique levantara la cabeza, se echaría a la calle contra la Ley del Suelo”

“Con la Ley del Suelo los empresarios están aplaudiendo con las orejas, no lo disimulan, y yo me pregunto: ¿Es legítimo hacer negocio? Claro que sí, pero cuando se pone en riesgo el futuro de esta tierra, perdone, pero no. Por ahí no pasamos”.

La indignación de la Fundación César Manrique, creada hace ahora 25 años por el artista lanzaroteño, que moriría seis meses después en accidente de tráfico, crece con el paso de los días. Su portavoz, Alfredo Díaz, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, se sube por las paredes con el proyecto estrella del Gobierno que lidera Fernando Clavijo, al considerar que generará un “desarrollismo absurdo y temerario que nos puede llevar a la ruina”.

“En los últimos años, la cultura legislativa de Canarias se ha caracterizado por cuidar la conservación y planificación de este espacio limitado y frágil que es Canarias. Todo eso se va al traste con este proyecto de ley”, asegura Díaz. “Es un ataque frontal a los estímulos que propició César Manrique, que creó una conciencia conservacionista para impulsar un desarrollo responsable, que ahora se llama sostenible. Ese proyecto de ley es no entender Canarias, sino los intereses de tres o cuatro que quieren volver a ese desarrollismo que les permita hacer grandes inversiones”. “¿Si César levantara la cabeza? Se echaría a la calle contra la injusticia de esta ley”.

“Es cuestión de puro sentido común, no podemos jugar con lo que nos da el sustento”, sostiene el portavoz de la Fundación, que califica de “auténtico disparate” plantearse que Canarias pueda llegar a los 20 millones de turistas al año. “¿Pero en qué cabeza cabe? Por ahí no va el futuro de las Islas ni de cualquier otra parte frágil del mundo”. A su juicio, si se aprueba la ley en los términos que plantea el Gobierno de Canarias, entraremos en una etapa de “desarrollismo exacerbado”, como ocurrió en otros momentos de la historia del Archipiélago. “El coste medioambiental que hemos tenido que pagar y que ahora se pretende potenciar con esta ley es absolutamente lamentable”.

“¿es que estamos locos?”

Desde la Fundación se recuerda que hay “numerosos” sectores económicos, sociales y políticos del Archipiélago que se han expresado abiertamente en contra de las intenciones del Ejecutivo. “¿Es que todos los que pensamos así estamos locos?”, se pregunta su portavoz, que incluso lamenta el nombre que define el futuro marco que legislará el territorio: “La llaman Ley del Suelo, como si esto fuera un solar; Canarias es bastante más que eso”. Además, reitera que la Fundación no está en contra del desarrollo de las Islas: “¿Es necesario crecer, evolucionar? Pues claro que sí, pero quienes están negando el futuro son los que plantean medidas tan temerarias como esta”.

El portavoz de la Fundación César Manrique recurre a un texto escrito por el artista lanzaroteño para explicar su oposición a cualquier acción que supusiera una agresión al territorio: “Todo se puede corregir, depende del entusiasmo de tener una verdad entre las manos y una valiente y honrada decisión. El único inconveniente es lo que ya sabemos todos: se trata de una cuestión de compra y venta. Y el territorio es bastante más que compra y venta”.