Chicote: “Me dijeron que tenía que perder peso por cuestión de imagen”

El chef Alberto Chicote ha dejado de lado el mundo de la cocina por unas horas y ha asistido al preestreno de la película El Guardían Invisible. El presentador de Top Chef no ha querido hablar sobre el tema de la denuncia de un concursante del reality, aunque ha asegurado que está muy tranquilo porque este asunto está en manos del departamento jurídico de la cadena.

CHANCE: ¿Te gusta este tipo de películas?

Alberto Chicote: En esta ocasión el olisqueo yo creo que va más allá de lo que es el cine de misterio o ese rollo un tanto policíaco. Recuerdo cuando leí la trilogía que una de las cosas que más me gustaban era la manera de percibir el bosque y los espacios que tenía cuando estaba paseando por las páginas. Esa sensación de estar pisando hojas, esa sensación de recoger la niebla, de recoger el aroma del bosque, a mí todo eso me enamoró muchísimo. La capacidad que tiene de llevarte ahí y que no puedas parar de pasar páginas es maravilloso.

CH: En la película parece ser que la autora se ha implicado.

A.C: Tiene pinta de que no va a dejar de que las cosas se le escapen de las manos, por como escribe, nada más, no la conozco personalmente.

CH: ¿Cómo ves la nueva temporada del programa?

A.C: De maravilla, lo llevo diciendo desde que empezamos, es la mejor temporada de todas las que hemos hecho y creo que la gente va apreciar mucho que tengamos un gran casting de cocineros que saben muy bien lo que hacen y en cuanto los vayas conociendo ya te enamoras de la competición.

CH: ¿Es complicado presentar una temporada con novedades?

A.C: Resulta apasionante, todo tiene varios puntos de vista. El hacer otra vez lo mismo es más fácil pero yo creo que menos atractivo y menos emocionante. Precisamente es esa necesidad de llevarlo más adelante, de buscarle la vuelta y de conseguir eso que quieres que es decir, tenemos Top Chef pero tenemos más Top Chef que otras veces, es increíble.

CH: ¿Vosotros seguís tan duros?

A.C: No te quepa ninguna duda. En tanto en cuanto los concursantes van alzando su nivel, sintiéndose más cómodos en la competición pues claro si tú tienes buen material pues…

CH: ¿Cómo llegan los nuevos participantes cuando ya saben lo que hay?

A.C: Una de las cosas que tenemos que hacer y que nos esforzamos mucho es en que el que se presenta a Top Chef no sepa lo que va a pasar. Cuando llega el primer día y le dices esto no es lo que tú te esperabas, ya no vais a cocinar así, vais a hacer otras cosas y te dicen yo venía preparado para otra cosa y me encuentro con otra diferente. Cuando todo el mundo conoce la competición, tienes que cambiarla.

CH: Ha salido alguna noticia que han ido algunos concursantes que han estado muy cabreados contigo y que amenaza con demandar.

A.C: A bueno pero eso es un tema que está en manos del departamento Jurídico de Antena 3 y ellos se encargan de manejarlo, ellos van por su cuenta.

CH: ¿La denuncia se ha puesto contra el programa?

A.C: La denuncia no se ha puesto en ningún sitio pero todo eso está en manos de abogados y ellos son los que tomarán las acciones pertinentes.

CH: Tú estas tranquilo.

A.C: En qué mejores manos.

CH: ¿Cómo una persona que va a un programa sabiendo lo que hay se sorprende?

A.C: Te voy a decir lo mismo, está en manos de quién debe.

CH: Y tu bajada de peso, ¿Cuántos llevas ya?

A.C: Ahora 21 creo.

CH: ¿Cuesta más o menos?

A.C: Ahora ya menos, estoy habituado a levantarme y salir a hacer ejercicio y ya si un día no me levanto me siento culpable.

CH: ¿Cuál es el secreto, cerrar la boca y sudar?

A.C: No, alimentarte mejor y hacer ejercicio.

CH: ¿A qué has renunciado?

A.C: He renunciado a pocas cosas, pero si algo me ha costado más es que soy un goloso de mil demonios y la pastelería no entra dentro del campo de quiero perder 20 kilos. Pero cuando pierda otros siete que es lo que quiero, empezaré a equilibrar cosas, conocer lo que te comes y actuar en consecuencia.

CH: ¿Hay algo a lo que no te puedas resistir?

A.C: La pastelería lo que me pongas.

CH: ¿Y tu mujer qué te ha dicho?

A.C: Que está feliz. Pero lleva feliz conmigo muchos años, no es de hoy.

CH: Pero me imagino que se alegra.

A.C: Todo el mundo se alegra cuando te haces un análisis y te dicen está de libro. En realidad es eso. A mí había gente que me decía tienes que perder peso por cuestión de imagen, y yo dije con 110 kilos me va muy bien pero sí que es cierto que ir al médico y que te diga que todo está bien es un orgullo.

CH: ¿Pero tenías problemas de salud?

A.C: No especialmente pero sí que es verdad que cuando tienes sobrepeso pues es mejor prevenir que curar.

CH: ¿Ha sido a raíz de colaborar con Paco Roncero?

A.C: No tiene nada que ver, él es amigo mío desde hace 25 años. Siempre me ha animado porque le gusta mucho el deporte, pero como me anima mi hermano, muchos amigos que me quieren y ya está, nada más que eso.

CH: ¿Hasta cuantos kilos quieres bajar?

A.C: No sé, el día que me encuentre bien diré aquí estoy bien. Ponerte un límite puede ser contraproducente porque quedes tardar más en llegar, cuando te ven en no sé qué numero no estás a gusto, es mejor encontrarte bien, ya está.

CH: A ver si lo vas a convertir en un vicio.

A.C: Tanto como un vicio no lo creo, pero se sienta bien. Me levanto más temprano, entreno un rato todos los días, una hora y hora y media y cuando arranco el día trabajo hecho no corre prisa.

CH: ¿Qué entrenamiento?

A.C: De todo, cojo la bici, corro, me voy al gimnasio…

CH: Resulta curioso que un cocinero se prive de la comida.

A.C: Cuando lo tienes más a mano es más complicado, pero si tienes claro cuáles son las pautas que tienes que seguir, pues las sigues y chin pun.

CH: ¿Te ves más guapo cuando te miras en el espejo?

A.C: No, si no tengo ni espejo.

CH: ¿Proyectos?

A.C: Seguir trabajando, hacer más pesadillas, más Top Chef, más especiales de alimentación e ir al cine a ver películas, ir a la puerta del sol en el restaurante mío.

CH: ¿Abrirás más?

A.C: No de momento.