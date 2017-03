Cifuentes dice que el PP vive un “día histórico” con el voto de los militantes

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Presidencia del PP autonómico, Cristina Cifuentes, ha calificado como “momento histórico” la participación de los afiliados en la votación de este domingo, en la que se decidirá quién tomará las riendas del partido en la Comunidad.

Por primera vez en la historia del PP, estas primarias se decidirán mediante el sistema de ‘un afiliado, un voto’, por lo que serán los militantes los que resuelvan la votación, que enfrenta a Cifuentes con el expresidente del PP de Chamberí, Luis Asúa.

“Llegó el día de cruzar el río, viene mucha gente, es muy positivo, cuantos más afiliados mejor; cuando hacía la cola me daba cuenta de que era un momento histórico, nunca había visto tanta participación ni tantas ganas”, ha establecido Cifuentes a la salida de la sede del PP en la calle Ferraz, donde minutos antes acababa de votar.

Así, la candidata a la Presidencia ha declarado estar “muy contenta con independencia del resultado”, ya que es la primera vez que todos los afiliados que así lo han querido han tenido la oportunidad de elegir al líder popular en la Comunidad y a los delegados que podrán ir al próximo Congreso autonómico los días 17, 18 y 19 de marzo.

De esta manera, Cifuentes ha afirmado que este tipo de procesos llegarán a ser “lo normal y lo habitual” en el futuro del partido, ya que ha asegurado que tanto la participación como la motivación de los afiliados son cada vez mayores y que ayudan a conformar “un partido ilusionado, con ganas, que recupera el orgullo de militar en el PP”.

CENTRADA EN UNIR E INTEGRAR AL PP

Preguntada acerca de las declaraciones de Asúa en un artículo de Voz Pópuli, Cifuentes ha evitado una confrontación personal para centrarse en la unión del partido bajo una misma bandera.

“Yo vengo a unir, no a dividir, vengo a integrar; el proyecto del PP será cada vez más grande si somos capaces de integrar a todos”, ha indicado Cifuentes, quien ha añadido que no diría “ni una sola palabra ni descalificatoria, ni de insulto, ni de crítica porque el otro candidato no es adversario, es compañero”.

En el artículo de Asúa, publicado esta madrugada, el popular ha afirmado que Cifuentes se define “de centro-centro, lo cual recuerda más a un local municipal que una posición ideológica” y que sus políticas están “orientadas a segmentar la sociedad”.

Ante estas acusaciones, la actual presidenta de la Comunidad ha sido clara. “El proyecto ideológico se definió hace unas semanas en el congreso del PP, y es de centro reformista que cree en la libertad, y defiendo y represento ese proyecto; no tiene ningún sentido que entremos a definir quiénes somos unos y quiénes somos otros”, ha concluido.