Clavijo, la estulticia preside la política canaria – Por Chema Hernández

CC afirma que Canarias está “en mala posición” para la financiación. Con este presidente siempre cabe la duda de si es negligente, malintencionado o simplemente débil y lento su encefalograma; casi me inclino a pensar que las tres características le son propias. Y que, más que mala posición, habría que decir que no están, que no existen, ni cuentan.

Tal vez la posición es de arrodillados o cuerpo a tierra. Ya hace varios meses, creo que lo recuerdan, en su afán y el de su Gabinete de emborronar páginas de tinta y fotografías, además de una especie de extraña y fanática motivación por salvar a las Españas, que no a Canarias, se le ocurrió al presidente la brillante y estúpida idea de iniciar una especie de camino de Santiago por las Españas para que los presidentes de las autonomías españolas apoyaran su propuesta de que Rajoy convocará una reunión de presidentes para la financiación autonómica.

Dicha genialidad transmitía un solo mensaje, reunámonos los iguales, los que tenemos un mismo estatus, y resolvamos en igualdad de condiciones. En pocas palabras, en un plis plas borró la historia de la fiscalidad de Canarias. Como correctamente ha afirmado Normando Moreno sobre los pactos históricos entre el rey Fernando el Católico y el rey Fernando Guanarteme: “De dichos pactos se derivan, entre otros puntos, las especialidades fiscales que ha tenido Canarias, elementos que en estos momentos de negociación del REF tienen una relevancia especial”. Normando Moreno añade: “La prueba es que estamos en el vagón de cola de todos los parámetros que definen al estado de bienestar y con un veintiocho por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza”.

Fernando Clavijo es el máximo responsable de haber asimilado la financiación y, por tanto, la fiscalidad, al sistema autonómico de las Españas. Al primero convocar y luego asistir -no asistieron ni Euskadi ni Cataluña-, ha puesto a Canarias al mismo nivel, en el mismo rango y estatus que Murcia o Cantabria.

Tras este absurdo que iguala a Canarias a la baja y que ignora lo que desde los pactos primigenios de la colonización se establecieron, se queja de que Canarias parte de malas condiciones para obtener resultados positivos en la financiación. Canarias no parte, es este Gobierno y su presidente el que la ha colocado en debilidad, en precario, asemejando e integrándose en un juego de financiación que no nos incumbe. En cualquier caso, es una negociación solo bilateral entre las Españas y Canarias, conforme a los derechos históricos.

Este presidente nacionalista, nacionalista español, está más preocupado de la unidad de las Españas, de lo que acontece en la metrópoli, que en defender los intereses, aunque sean cortoplacistas, de Canarias. Eso sí, se ocupa de satisfacer a los poderes económicos, por ende a las Españas, con la Ley del Suelo, que permite la extracción permanente de recursos de las Islas.

Un dato reciente, Canarias participa con el 33% en los ingresos de turismo en las Españas. La sumisión permanente a las Españas, al Gobierno del PP, inspirada en su gurú Oramas, su iniciadora, lleva, no a negociar, sino a aceptar graciosamente lo que las Españas le otorguen y algún trapicheo que obtenga de propina.

El entreguismo de este presidente coloca a Canarias en el disparadero de la pérdida de cualquier fortaleza para establecer ninguna negociación con las Españas.

En otras palabras más gruesas, traiciona y está traicionando los derechos que, desde la colonización, de una manera u otra, con numerosos menoscabos, se conservaron.

Dicho lo anterior, advirtiendo que para el que suscribe el establecimiento de un estado democrático y libre en Canarias es el objetivo, mientras ello se produce, cualquier retroceso nos aleja y dificulta dicho escenario, ya que desfiguran externamente nuestra realidad, asimilándola a las autonomías españolas, al tiempo que causan un grave perjuicio al aquí y ahora de los canarios y canarias.

En África, a cuatro de marzo del año del kaos.

*PROFESOR Y ‘BLOGGER’ ‘EN LA COLONIA’