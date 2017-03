Continúan las víctimas en Perú por las intensas lluvias

Las autoridades de Perú cifraron este pasado jueves en doce los muertos por las intensas lluvias caídas en los últimos tres días en el país, que han provocado numerosos deslizamientos de tierra.

El portavoz del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Jorge Chávez, ha indicado que en lo que va de época de lluvias, que comenzó en diciembre, ha habido 62 muertes por estas causas.

Asimismo, ha indicado que la temporada de lluvias se ampliará hasta finales de abril debido al impacto de ‘El Niño’ en el país, tal y como ha recogido la emisora local RPP.

Chávez ha señalado que además de los 62 fallecidos se han confirmado once desaparecidos, 170 heridos y más de 62.600 damnificados a causa de las lluvias.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha adelantado que este viernes se publicará un decreto de urgencia para entregar 100.000 soles (cerca de 28.500 euros) a las alcaldías del norte del país para hacer frente a la situación.

En este sentido, el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, ha resaltado que “la parte financiera está bien organizada”, llamando a la “prudencia” y la “serenidad” a la población.

“Con tranquilidad todo esto se va ir arreglando”, ha dicho, agregando que el clima “es sumamente imprevisible, lo que complica un poco las cosas”, según ha informado la agencia estatal peruana de noticias, Andina.

“Esto va pasar, no sabemos cuándo, pero lo más importante es ser prudente y mantener la serenidad, no meterse con un auto donde uno ve agua. Los habitantes no deben acercarse al agua, y no hay que hacer cosas imprudentes en el tráfico”, ha recomendado.

Restricciones de agua

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) informaba ayer que las restricciones de agua continuarán y previsiblemente el servicio se restablecería el sábado.

SEDAPAL, en un mensaje en su cuenta de Twitter, ha señalado que las restricciones afectan “a los 27 distritos” de Lima y Callao.

Debido a las lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos en Perú, la entidad responsable de la distribución de agua potable ha tenido dificultad para captar el recurso hídrico con normalidad debido a la alta turbidez de las aguas del río Rímac, ha informado el diario ‘Perú21’.

Por su parte, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ha anunciado el redoblamiento del presupuesto para afrontar la situación de emergencia, gracias aun decreto de urgencia tramitado este viernes.

Según el presidente, Perú atraviesa “un problema climático que no se podía prever” y ha defendido su gestión con el aumento de las partidas destinadas a paliar los efectos de las lluvias e inundaciones.

“Tenemos en el presupuesto actual 1.000 millones para enfrentar la reconstrucción, y tenemos el decreto de urgencia que agrega 1.500 millones. En total, son 2.500 millones para enfrentar la reconstrucción”, ha señalado.