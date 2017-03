Cristiano: “Mi pecado, de vez en cuando, es comer postre con muchas calorías”

El futbolista portugués del Real Madrid ha presentado este lunes la línea de gimnasios que lleva su nombre: CR7 Crunch Fitness, será el primero de los centros deportivos que el futbolista abrirá por toda la geografía española. “Un concepto totalmente diferente a los demás, algo accesible a toda la gente, que es la clave de este proyecto. Algo que me define mucho, no soy solo jugador de fútbol, sino una persona que le gusta cuidar la imagen, el cuerpo y la salud” ha confesado Cristiano Ronaldo.

Durante el acto el de Madeira ha desvelado los secretos para llevar unos hábitos de vida saludable: ” Pienso que es una cadena, si no estas bien psicológicamente, no puedes ir al gimnasio, ni cuidar de tu cuerpo. Yo pienso que los dos se unen muy bien”. Incluso alguien como Ronaldo de vez en cuando se permite algún antojo aunque cuide su dieta a la perfección: “De vez en cuando es bueno para la mente no tener, no tener una restricción al máximo, no poder hacer ciertas cosas… yo creo que es fundamental y ese es mi pecado, de vez en cuando comer un buen postre con muchas calorías porque me gusta”.

Para finalizar el jugador ha reconocido que los gimnasios son un buen sitio para ligar, según ha reconocido habla desde la experiencia.